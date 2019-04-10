«Недружественный акт»: Эстония не впустила в свои воды российский парусник

Посольство России Эстонии расценивает запрет российскому паруснику «Седов» на заход в территориальные воды Эстонской Республики как недружественный акт эстонских властей. Об этом говорится в Facebook российского посольства.

Заход учебного судна «Седов» в территориальные воды Эстонии был запланирован на 13-14 апреля. Годом ранее парусник «Седов» вместе с другим российским парусником «Мир» уже заходил в порт Таллина, «что стало настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов», отмечается в сообщении посольства.

По словам представителей дипслужбы, местные жители испытают разочарование, узнав о запрете.