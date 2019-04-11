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В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народу 

Ura.Ru + ещё 1 1 час назад
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу. Данная инициатива принадлежит Ольге Алимовой, Вере Ганзе, Алексею Корниенко и Валерию Рашкину.
«Запретить гражданским и муниципальным служащим «допускать публичные оскорбительные высказывания […] к отдельным гражданам, а также социальным или иным группам граждан», — цитирует агентство городских новостей «Москва» текст документа. Кроме того, представители КПРФ внесли второй законопроект, предполагающий для чиновников штрафы от 3 до 500 тысяч рублей за оскорбления. В случае принятия законов, они вступят в силу со дня его официального опубликования.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с информацией, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает явное неуважение к государственным символам и обществу. Позднее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что жители страны могут критиковать власть, но при этом нужно держать себя в рамках приличия.
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Комментарии18
Политика , Видео , Валентина Матвиенко , Ольга Алимова , Алексей Корниенко , Валерий Рашкин , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , КПРФ , АГН "Москва"
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