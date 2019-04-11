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В Совбезе ООН Небензя постоял за себя, а потом заступился за венесуэльского коллегу 

Вести.Ru + ещё 14 17 минут назад
На заседании в Совбезе ООН постоянный представитель России Василий Небензя дал отповедь постпреду Германии, пытавшемуся ограничить его выступление. Также Небензя заступился за своего венесуэльского коллегу Самуэля Монкаде, которого вице-президент США Майкл Пенс хотел выгнать из зала.
На Совбезе шло обсуждение ситуации в Венесуэле. Постпред Германии предложил ограничить время выступления пятью минутами, передает РИА Новости. Немецкий дипломат выставил на стол большие песочные часы и перевернул их в тот момент, когда слово перешло к Василию Небензе. Российский постпред сказал, что его немецкий коллега может переворачивать часы "сколько заблагорассудится", но он все равно возьмет для своего выступления столько времени, сколько ему нужно.
Во время своей речи Небензя призвал США признать, что народ Венесуэлы имеет право сам определять свою судьбу. Он призвал Вашингтон перестать вмешиваться в дела других государств.
Кроме того, российский постпред заступился за своего венесуэльского коллегу Самуэля Монкаде. Присутствовавший на заседании вице-президент США Майкл Пенс ранее заявил, что Монкаде не имеет права находиться в зале заседания. Он велел ему возвращаться в Венесуэлу и сказать Мадуро, что его время вышло. Также Пенс заявил, что хотел бы говорить с представителем "свободного венесуэльского правительства".
Небензя отметил, что не будет комментировать тон высказываний Пенса. Однако он напомнил, что полномочия венесуэльского постпреда подтверждены Генеральной ассамблеей ООН. Монкаде также был назначен законным правительством своей страны, отметил Небензя.
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Политика , Видео , Василий Небензя , Генассамблея ООН , Совбез ООН , РИА Новости , Венесуэла , Германия , США
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