«Мы за Путина»: билборды Порошенко заметили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на использование образа российского лидера Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко. Об этом он сообщил журналистам на брифинге.

«Вы знаете, мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Министерстве иностранных дел России также прокомментировали плакаты с изображением Путина и Порошенко, которые ранее появились на улицах Киева и Харькова. «Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги „PR. Что это такое?“, уверена, ушел бы в монастырь после увиденного», — написала официальный представитель ведомства Мария Захарова , добавив, что он мог бы увести с собой туда и «всех белодомовских идеологов „демократизации“ Украины».

В последние несколько дней на улицах Украины появились рекламные плакаты с изображением действующего президента Украины Петра Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств пристально смотрят друг на друга, внизу подпись: «21 апреля. Решающий выбор!». Кроме того, накануне в киевском метро, а также в агитационных палатках Порошенко раздавали газеты с этим же фото и подписью: «21 апреля выбирай!».

Между тем в штабе Петра Порошенко в подтверждение подлинности плакатов их назвали частью избирательной кампании. «Борды с изображением Путина является официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко», — заявили на сайте кандидата.

Размещение образа Путина произошло без разрешения российской стороны. «У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Путин — вне закона», — утверждали сотрудники штаба украинского политика. Там удивились тому, что «украинские эксперты и политики», в том числе представители Владимира Зеленского , «выступили в защиту нарушенных прав Путина».

Ранее общественность Украины раскритиковала такой пиар-ход Порошенко. Так, народный депутат Сергей Лещенко в телеграм-канале заявил, что президент Украины нарушает украинское законодательство, используя фотографию российского лидера для предвыборной агитации.

«Согласно статье 8 закона о рекламе, изображение не может появиться без согласия Путина», — подчеркнул украинский политик.

При этом он добавил, что даже полученное согласие не изменило бы ситуацию, так как Порошенко нарушает закон «О выборах президента Украины». Этот документ запрещает участие в предвыборной агитации иностранным гражданам.

Тем временем, создатели плакатов объяснили, что появление Путина не случайно. По их словам, «он лично и возглавляемая им страна является самой большой угрозой Украине», а задача главы украинского государства «смело смотреть ему в глаза».

«Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленного президента, что позволит Кремлю взять Украину под контроль», — добавили в штабе действующего президента Ураины.

Между тем сам Порошенко заявил, что не считает Зеленского агентом России.

«Это точно не так. Если кто-то понял это именно так, то я приношу извинения», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

Штаб Петра Порошенко уже не в первый раз использует образ Путина для предвыборной кампании кандидата в президенты Украины. Так, в январе 2019 года уже были созданы подобные билборды с надписью «Либо Порошенко, либо Путин». В Москве их восприняли с юмором.

«На мероприятии по выдвижению Порошенко в президенты зал украшал фотоколлаж с подписью «Либо Порошенко, либо Путин». А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени», — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пока Петр Порошенко объясняет смысл агитационных плакатов, второй кандидат на пост президента страны ведет предвыборную кампанию в социальных сетях. Ранее Владимир Зеленский разместил у себя на странице в инстаграме видео. В нем он призывал всех украинцев объединиться, чтобы двигаться вперед, отметив, что 21 апреля будет возможность сделать только один выбор — «прошлое или будущее».

«Это мы — те, кого поделили на правильных и неправильных, на малороссов и вышиватников. Те, кого называют быдлом, клоунами, хохлами. Но мы — это украинцы. На западе, востоке, на севере, юге и в центре. Мы разные, но такие одинаковые. Объединимся, чтобы двигаться вперед», — сказал актер. По его словам, украинцы больше не могут стоять на месте, ожидая, когда закончится «эпоха жадности, бедности, лжи».

«Поэтому мы делаем это вместе. Украиноязычные и русскоговорящие, состоятельные и безработные. Те, кто защищает Украину, и те, кого заставили искать счастья за рубежом», — заключил кандидат.

Напомним, что 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины, по итогам которого ни один из кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов. Таким образом, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Петра Порошенко — 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.