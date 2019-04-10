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«Выберут Путина?»: в Кремле оценили билборды Порошенко 

Рамблер 10 апреля 2019
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал агитационные билборды Петра Порошенко, на которых рядом с украинским политиком поместили Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим», — заявил представитель Кремля.
Рекламные плакаты с изображением Путина и Порошенко и надписью «21 апреля. Решающий выбор!» появились на Украине в начале апреля.
В штабе Порошенко заявили, что плакаты демонстрируют его способность «смело смотреть» Путину в глаза. По словам представителей политика, у Путина разрешения на использование его фото не спрашивали. По закону Украины «О рекламе» в рекламных материалах запрещено использовать изображение человека без его согласия.
По словам представителей Порошенко, с помощью билбордов он решил напомнить украинцам, что сейчас стране нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, «профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если бы социолог, автор книги «PR. Что это такое?» Сэм Блэк был жив, реклама Порошенко заставила бы его «уйти в монастырь» и увести с собой «всех белодомовских идеологов „демократизации“ Украины.
Комментарии80
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД
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