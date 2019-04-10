«Хватит материться»: Володин отчитал депутата Госдумы

Алимова отреагировала нецензурным словом на нововведение в Госдуме: нижняя палата парламента установила график пленарных заседаний с 12:00 до 16:00. На своей странице в Facebook депутат заявила, что в Госдуме «совы победили разум».

«Новость дня! Жесть! *** (аналог — разговорное «капец»)!» — написала она.

Депутат отметила, что коммунисты требовали возвращения к прежнему графику с 10:00 до 18:00 с перерывами.

В ходе очередного заседания Володин призвал Алимову работать над собой и больше не ругаться матом в соцсетях.

«Давайте бороться с этим недостатком. <…> Вы, наверно, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а социальных сетях у вас открывается», — сказал он.

Ранее Володин рассказал, что с инициативой о новом графике выступили главы думских комитетов. По его словам, утром перед заседаниями депутаты смогут собираться, чтобы рассматривать оперативные вопросы и проводить заседания комитетов. Новый график начнет действовать с 1 мая 2019 года.