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«Хватит материться»: Володин отчитал депутата Госдумы 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутата от КПРФ Ольгу Алимову за нецензурную лексику в соцсетях. По словам Володина, на Алимову ему пожаловались другие парламентарии, сообщает РИА Новости.
Алимова отреагировала нецензурным словом на нововведение в Госдуме: нижняя палата парламента установила график пленарных заседаний с 12:00 до 16:00. На своей странице в Facebook депутат заявила, что в Госдуме «совы победили разум».
«Новость дня! Жесть! *** (аналог — разговорное «капец»)!» — написала она.
Депутат отметила, что коммунисты требовали возвращения к прежнему графику с 10:00 до 18:00 с перерывами.
В ходе очередного заседания Володин призвал Алимову работать над собой и больше не ругаться матом в соцсетях.
«Давайте бороться с этим недостатком. <…> Вы, наверно, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а социальных сетях у вас открывается», — сказал он.
Ранее Володин рассказал, что с инициативой о новом графике выступили главы думских комитетов. По его словам, утром перед заседаниями депутаты смогут собираться, чтобы рассматривать оперативные вопросы и проводить заседания комитетов. Новый график начнет действовать с 1 мая 2019 года.
Комментарии28
Политика , Ольга Алимова , Вячеслав Володин , Госдума , КПРФ , РИА Новости
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