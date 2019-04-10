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Россия вымотала американский конгресс, признал автор «адских санкций» 

РИА Новости 10 апреля 2019
Фото: © AFP 2019 / Getty Images North America / Drew Angerer
Автор наиболее жестких законопроектов об "адских санкциях" против России сенатор-республиканец Марко Рубио жалуется агентству Bloomberg на своих коллег. Сенаторы и конгрессмены не хотят впрягаться в продвижение "адских санкций" против России, не поддерживают законопроекты сенатора Рубио и вообще демонстрируют "небольшую усталость" от антироссийской санкционной политики.
Если главный сторонник антироссийских санкций и соавтор едва ли не всех законопроектов с заявленной целью наказания России "за Крым" и "за Украину" вдруг обнаружил охлаждение коллег и не может проталкивать свои законопроекты, то стоит попытаться выяснить, какие изменения произошли в американской внутренней политике. Ибо еще полгода назад многим казалось, что сенат и конгресс будут штамповать антироссийские законопроекты в режиме бешеного принтера.
Агентство Bloomberg разъясняет проблему:
"Циркулируют два основных предложения, направленных на усиление давления на российских частных лиц и компании путем ограничения их доступа к американским рынкам и капиталам. Оба сенатских законопроекта получили значительное внимание в 2018 году после того, как президент Дональд Трамп не захотел осудить Россию за вмешательство в выборы, однако "потеряли скорость" после промежуточных выборов (в конгресс и сенат США. — Прим. ред.) в ноябре, и в этом году в конгрессе они уже не ускоряются".
Воспользуемся хорошо известным методом исключения и будем по очереди рассматривать гипотезы возникновения "санкционной усталости". Для начала следует сразу же отбросить версию о том, что сенатор Марко Рубио вдруг потерял свое личное влияние, оказался в опале или стал нерукопожатным. Сенатор от Флориды как был, так и остается очень влиятельным, очень заметным и очень активным в плане воздействия на политику Республиканской партии. У Рубио (как у бывшего конкурента Трампа на республиканских праймериз и непримиримого критика действующей администрации) как были, так и остались традиционно отвратительные отношения с командой Белого дома. Но эти отношения никогда не мешали вводу новых санкций и вряд ли могут мешать сейчас.
Можно было бы предположить, что проблемы связаны с тем, что Рубио — видный республиканец, и традиционная конфликтность американской внутренней политики заставляет его коллег-демократов выступать в роли "Бабы-яги, которая всегда против". Однако эта версия тоже не выдерживает критики: автор антироссийских законопроектов — опытный политический игрок, и в качестве соавторов он старается привлекать видных демократов, для которых русофобия является едва ли не ключевым элементом партийной идеологической позиции. Это не говоря уже о том, что некоторые из них являются ветеранами холодной войны и до сих пор считают, что Россия — это "красная коммунистическая угроза".
Получается, что политические ингредиенты для успешного введения "адских санкций" против России есть, а результата нет. Причем фрустрация от его отсутствия оказалась достаточной для того, чтобы сторонники конфронтации с Россией начали жаловаться в СМИ.
Это особенно интересно на фоне завершения расследования специального прокурора Мюллера, который, хоть и не смог привлечь Дональда Трампа к уголовной ответственности за "сговор с Кремлем", все-таки неоднократно указал в своем докладе на "несомненность" вмешательства России в американские президентские выборы. Казалось бы, на фоне перезапуска темы можно было бы и ввести санкции. Но санкционные законопроекты буксуют в нижней палате американского парламента.
Если отбросить фантастическую версию о том, что российским лоббистам удалось организовать массовый подкуп американских конгрессменов и сенаторов, то остается только один вариант.
Да, американские законодатели устали. Но не столько от самих санкций, сколько от необходимости потом в авральном режиме расхлебывать последствия антироссийских санкционных авантюр, которые организовывают их коллеги.
Это проснулись не любовь к России и не уважение к международному праву, и даже не здравый смысл, а просто банальный инстинкт самосохранения. Влиятельный старший сенатор-республиканец от штата Висконсин и председатель сенатского комитета по безопасности Рон Джонсон объяснил журналистам:
"Санкции часто могут быть обоюдоострым мечом. Мы правда должны сделать шаг назад и оценить, где мы находимся и что мы действительно можем сделать".
Если бы сенатор Джонсон был, что называется, ближе к земле, то он бы увидел в санкциях не столько обоюдоострый меч (хотя образ хороший!), сколько самые банальные грабли, на которые уже не хочется наступать снова и снова лишь потому, что у кого-то из американских политиков опять случилось сезонное обострение русофобии.
Скорее всего, переломным моментом стал инцидент с санкциями против "Русала", который, с точки зрения западной финансовой прессы, получился довольно унизительным для Вашингтона.
Введенные с большой помпой кары против российского конгломерата привели к взлету мировых цен на алюминий, от которых пострадали американские же потребители. Боль от антироссийских санкций почувствовали на себе в США самые широкие круги граждан — от производителей автомобилей до производителей пива и газировки. У всех этих компаний есть влиятельные лоббисты и мощные рычаги политического воздействия, которые они и применили для воспитания слишком креативных законодателей и администрации Трампа.
Не зря Министерство финансов США, формулируя обоснования снятия санкций, делало упор на "негативное воздействие" на мировые рынки, пострадавшие от введения санкционного пакета. Вряд ли дискуссии корпоративных лоббистов с сенаторами и конгрессменами были ласковыми и вежливыми, что вполне может объяснить готовность законодателей "откатить" санкции, несмотря на то, что и пресса, и многочисленные американские эксперты по борьбе с Россией указывали: Олег Дерипаска и его окружение фактически сохранят контроль над компанией, а российское государство косвенно увеличит свою долю.
Повторять эту историю, возможно, с куда более тяжелыми последствиями вряд ли захочется кому-то из тех, кто в ней участвовал. Легко себе представить, какое воздействие на мировые рынки в целом и на американскую экономику в частности окажет, например, попытка ввести против России санкции, аналогичные санкциям против Ирана. Однако признать, что в арсенале остались только меры, которые наверняка навредят США сильнее, чем России, никто не может.
Оттого и идут разговоры о необходимости просто "сделать шаг назад" и надежды на то, что когда-то усталость от санкций сама по себе закончится. Возможно, усталость закончится, но санкционные грабли останутся лежать на политическом пути тех, кто следует за русофобией как за путеводной звездой. И если из-за океана раздастся громкий стук, то это будет означать, что лбы американских сенаторов опять встретились с последствиями своих решений.
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Политика , Статьи , США , Олег Дерипаска , Рон Джонсон , Дональд Трамп , Казначейство США , Республиканская партия США , Сенат США , Русал , Bloomberg , Республика Крым
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