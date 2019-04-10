«Не приезжать в Россию и не разговаривать с ней будет себе дороже. Но что дальше делать с этой «непослушной Москвой» и ее «ужасным Путиным», непонятно», — считает политолог Георгий Бовт.
Президент России Владимир Путин принял участие в Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», который проходит в Санкт-Петербурге. Выступая на пленарном заседании, он сделал ряд заявлений, касающихся не только Арктики.
Лидеры арктических государств, несмотря на антироссийские санкции, не смогли проигнорировать Арктический форум в Петербурге. В нем принимают участие представители 12 стран. Чтобы принять всех желающих, форум перенесли из Архангельска.
Арктика становится новым полем соперничества, и Россия в данном случае выступает с сильных позиций, не считаться с ней тут нельзя. Она фактически полностью контролирует Северный морской путь, который представляет большой интерес даже для таких совсем не арктических стран, как Китай. Действуя на основании Конвенции ООН по морскому праву и считая зону Севморпути своей зоной ответственности, Москва, например, требует у иностранных судов подачи заявок о прохождении по нему за 45 дней, также нужно нанять российского лоцмана. Другая сфера усиливающейся конкуренции — это природные ресурсы Арктики, притом что споры по разграничению арктического шельфа, по сути, только начинаются.
Свои претензии на шельф уже предъявили Россия, Канада и Дания. В этом году от Трампа ожидают провозглашения американской «Арктической доктрины». Компромиссов пока не просматривается. Зато просматривается угроза, в том числе военного противостояния в Арктике.
Так что не приезжать в Россию и не разговаривать с ней будет себе дороже. Правда, в первый день работы от таких разговоров «искрило». Например, Путин поспорил с президентом Финляндии Саули Ниинистё по поводу Крыма. Финский президент заявил, что, мол, Россия сама виновата в санкциях, и «если позиция не изменится, санкции останутся». На что Путин заметил, что санкции хотя России и мешают, но «не критическим образом».
Нашел российский президент, чем ответить и шведскому премьеру Стефану Левену, когда тот процитировал строки из пушкинского «Медного всадника»: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу». На что Путин уже привел слова из «Полтавы»: «Ура, мы ломим, гнутся шведы». А затем не отказал себе в удовольствии пройтись по еще не появившемуся в полном виде докладу американского спецпрокурора Мюллера, расследовавшего «вмешательство в президентские выборы в США». Российский президент заявил: «Мы изначально говорили, что пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет… Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию. Поэтому то, что она закончит как „гора родила мышь“, — для нас было понятно».
Генпрокурор США Уильям Барр обещает в середине апреля обнародовать неполную версию доклада, засекретив несколько частей. Ранее в четырехстраничном резюме для конгресса он сообщил, что команда Мюллера на нашла признаков «сговора» людей Трампа с русскими, в то же время подтверждены факты вмешательства России в предвыборный процесс. Судя по всему, речь идет в основном об уже известной информации, касавшейся взлома почтовых серверов Демократической партии, а также манипуляций в соцсетях.
Похоже, что ничего более выдающегося действительно накопать не удалось, и новых поводов для нагнетания антироссийской кампании уже в этой истории не появится. В связи с чем даже в Сенате США на днях прозвучали заявления о том, что законодатели «устали» от темы антироссийских санкций. Запал явно уже не тот, а сами санкции, что также становится все более очевидно, не работают, как хотелось бы санкционерам. Более радикальные ограничительные меры ударят уже по интересам вполне конкретных западных стран и инвесторов.
У Европы санкционный запал ослаб еще раньше. Никакого выхода из этой ситуации пока не просматривается. Снимать санкции вроде как не за что, вводить новые на фоне того, что к старым российская экономика худо-бедно приспособилась, — это примерно как стрелять себе в ногу. Еще недавно активные разговоры про координацию санкционного давления на Москву между Евросоюзом и США теперь затихли. Особенно на фоне новых угроз со стороны Вашингтона ужесточить торговую политику с ЕС, а также обретшего уже характер какой-то фантасмагории Brexit.
В общем, что дальше делать с этой «непослушной Москвой» и ее «ужасным Путиным», непонятно. Остается язвить по поводу «вечных санкций» за Крым и цитировать Пушкина. И кривить рот в неискренних улыбках. Но при этом все еще о чем-то пытаться разговаривать.