Гора и мыши на Арктическом форуме. Комментарий Георгия Бовта

Президент России Владимир Путин принял участие в Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», который проходит в Санкт-Петербурге . Выступая на пленарном заседании, он сделал ряд заявлений, касающихся не только Арктики.

Лидеры арктических государств, несмотря на антироссийские санкции, не смогли проигнорировать Арктический форум в Петербурге. В нем принимают участие представители 12 стран. Чтобы принять всех желающих, форум перенесли из Архангельска

Арктика становится новым полем соперничества, и Россия в данном случае выступает с сильных позиций, не считаться с ней тут нельзя. Она фактически полностью контролирует Северный морской путь, который представляет большой интерес даже для таких совсем не арктических стран, как Китай . Действуя на основании Конвенции ООН по морскому праву и считая зону Севморпути своей зоной ответственности, Москва, например, требует у иностранных судов подачи заявок о прохождении по нему за 45 дней, также нужно нанять российского лоцмана. Другая сфера усиливающейся конкуренции — это природные ресурсы Арктики, притом что споры по разграничению арктического шельфа, по сути, только начинаются.

Свои претензии на шельф уже предъявили Россия, Канада Дания . В этом году от Трампа ожидают провозглашения американской «Арктической доктрины». Компромиссов пока не просматривается. Зато просматривается угроза, в том числе военного противостояния в Арктике.

Так что не приезжать в Россию и не разговаривать с ней будет себе дороже. Правда, в первый день работы от таких разговоров «искрило». Например, Путин поспорил с президентом Финляндии Саули Ниинистё по поводу Крыма. Финский президент заявил, что, мол, Россия сама виновата в санкциях, и «если позиция не изменится, санкции останутся». На что Путин заметил, что санкции хотя России и мешают, но «не критическим образом».

Нашел российский президент, чем ответить и шведскому премьеру Стефану Левену, когда тот процитировал строки из пушкинского «Медного всадника»: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу». На что Путин уже привел слова из «Полтавы»: «Ура, мы ломим, гнутся шведы». А затем не отказал себе в удовольствии пройтись по еще не появившемуся в полном виде докладу американского спецпрокурора Мюллера, расследовавшего «вмешательство в президентские выборы в США». Российский президент заявил: «Мы изначально говорили, что пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет… Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию. Поэтому то, что она закончит как „гора родила мышь“, — для нас было понятно».

Генпрокурор США Уильям Барр обещает в середине апреля обнародовать неполную версию доклада, засекретив несколько частей. Ранее в четырехстраничном резюме для конгресса он сообщил, что команда Мюллера на нашла признаков «сговора» людей Трампа с русскими, в то же время подтверждены факты вмешательства России в предвыборный процесс. Судя по всему, речь идет в основном об уже известной информации, касавшейся взлома почтовых серверов Демократической партии , а также манипуляций в соцсетях.

Похоже, что ничего более выдающегося действительно накопать не удалось, и новых поводов для нагнетания антироссийской кампании уже в этой истории не появится. В связи с чем даже в Сенате США на днях прозвучали заявления о том, что законодатели «устали» от темы антироссийских санкций. Запал явно уже не тот, а сами санкции, что также становится все более очевидно, не работают, как хотелось бы санкционерам. Более радикальные ограничительные меры ударят уже по интересам вполне конкретных западных стран и инвесторов.

У Европы санкционный запал ослаб еще раньше. Никакого выхода из этой ситуации пока не просматривается. Снимать санкции вроде как не за что, вводить новые на фоне того, что к старым российская экономика худо-бедно приспособилась, — это примерно как стрелять себе в ногу. Еще недавно активные разговоры про координацию санкционного давления на Москву между Евросоюзом и США теперь затихли. Особенно на фоне новых угроз со стороны Вашингтона ужесточить торговую политику с ЕС, а также обретшего уже характер какой-то фантасмагории Brexit.

В общем, что дальше делать с этой «непослушной Москвой» и ее «ужасным Путиным», непонятно. Остается язвить по поводу «вечных санкций» за Крым и цитировать Пушкина. И кривить рот в неискренних улыбках. Но при этом все еще о чем-то пытаться разговаривать.