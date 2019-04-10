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Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным 

Газета.Ru + ещё 6 10 апреля 2019
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что на Украине появились агитационные билборды, на которых использованы изображения Путина и Порошенко. Позднее представитель штаба украинского президента пояснил, что их цель — показать, что Порошенко намерен защищать Украину от Путина.
Захарова предположила, что если бы Блэк увидел такую политическую рекламу, то "ушел бы в монастырь". Также она пошутила, что он увел бы за собой "белодомовских идеологов", которые выступают за демократизацию Украины.
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Политика , Видео , Украина , Петр Порошенко , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД
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