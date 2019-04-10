Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным

Ранее сообщалось, что на Украине появились агитационные билборды, на которых использованы изображения Путина и Порошенко. Позднее представитель штаба украинского президента пояснил, что их цель — показать, что Порошенко намерен защищать Украину от Путина.

Захарова предположила, что если бы Блэк увидел такую политическую рекламу, то "ушел бы в монастырь". Также она пошутила, что он увел бы за собой "белодомовских идеологов", которые выступают за демократизацию Украины.