В Госдуме указали ПАСЕ на бесполезность попыток ставить России ультиматумы

Парламентарий обратил внимание, что принятая ПАСЕ резолюция «не содержит никаких гарантий того, что Россия, вернувшись в ПАСЕ, вернет себе и все свои законные права, включая право голоса, что они не будут в очередной раз поставлены под сомнение истеричным меньшинством во главе с Украиной и Великобританией», передает ТАСС.

Толстой обратил внимание, что не Россия создала этот кризис в отношениях с ПАСЕ.

«Мы терпеливо ждем, когда организация (ПАСЕ, — прим. ВЗГЛЯД), наконец, готова будет пойти на изменение дискриминационных норм регламента, идущих вразрез с Уставом Совета Европы. Мы, в свою очередь, всегда к диалогу открыты, что подтверждают наши регулярные встречи с руководством ассамблеи и со всеми, кто не мыслит Европу без самой большой европейской страны — России», — отметил депутат.

«Принятой резолюцией европейские коллеги фактически выдвигают нам ультиматум: «вернитесь, заплатите деньги, иначе мы вас исключим», — изложил вице-спикер Госдумы основную мысль документа.

«Удивительно, что за все это время в ПАСЕ так и не усвоили простую истину: с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов», — подчеркнул зампредседателя нижней палаты парламента.

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию с угрозами в адрес России.