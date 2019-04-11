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В Госдуме указали ПАСЕ на бесполезность попыток ставить России ультиматумы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 41 9 часов назад
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий международную тематику, прокомментировал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы с угрозами в адрес России, выразив удивление по поводу того, что «в ПАСЕ так и не усвоили простую истину: с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов».
Парламентарий обратил внимание, что принятая ПАСЕ резолюция «не содержит никаких гарантий того, что Россия, вернувшись в ПАСЕ, вернет себе и все свои законные права, включая право голоса, что они не будут в очередной раз поставлены под сомнение истеричным меньшинством во главе с Украиной и Великобританией», передает ТАСС.
Толстой обратил внимание, что не Россия создала этот кризис в отношениях с ПАСЕ.
«Мы терпеливо ждем, когда организация (ПАСЕ, — прим. ВЗГЛЯД), наконец, готова будет пойти на изменение дискриминационных норм регламента, идущих вразрез с Уставом Совета Европы. Мы, в свою очередь, всегда к диалогу открыты, что подтверждают наши регулярные встречи с руководством ассамблеи и со всеми, кто не мыслит Европу без самой большой европейской страны — России», — отметил депутат.
«Принятой резолюцией европейские коллеги фактически выдвигают нам ультиматум: «вернитесь, заплатите деньги, иначе мы вас исключим», — изложил вице-спикер Госдумы основную мысль документа.
«Удивительно, что за все это время в ПАСЕ так и не усвоили простую истину: с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов», — подчеркнул зампредседателя нижней палаты парламента.
Накануне ПАСЕ приняла резолюцию с угрозами в адрес России.
Напомним, МИД России ранее предупреждал о возможности выхода России из Совета Европы, если дискриминация в отношении российской делегации в ПАСЕ не прекратится.
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Комментарии111
Политика , Видео , Петр Толстой , МИД , Госдума , Совет Европы , ИТАР-ТАСС
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