Резолюцию ПАСЕ по РФ раскритиковали в Госдуме

Документ не содержит никаких гарантий того, что Россия, вернувшись в ПАСЕ, вернёт себе и все свои законные права, включая право голоса, что они не будут в очередной раз поставлены под сомнение истеричным меньшинством во главе с Украиной и Великобританией, — заявил он в беседе с ТАСС.

Ранее News.ru писал, что ПАСЕ впервые с момента начала кризиса во взаимоотношениях призвала российскую сторону сформировать депутатскую группу и заплатить взнос. За принятие резолюции проголосовали 105 парламентариев, против — 30, воздержались 16 человек.