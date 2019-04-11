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Резолюцию ПАСЕ по РФ раскритиковали в Госдуме 

News.ru + ещё 24 43 минуты назад
Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в которой сказано о необходимости сохранения РФ как члена организации, не содержит гарантий соблюдения прав российских законодателей в Страсбурге, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Документ не содержит никаких гарантий того, что Россия, вернувшись в ПАСЕ, вернёт себе и все свои законные права, включая право голоса, что они не будут в очередной раз поставлены под сомнение истеричным меньшинством во главе с Украиной и Великобританией, — заявил он в беседе с ТАСС.
Ранее News.ru писал, что ПАСЕ впервые с момента начала кризиса во взаимоотношениях призвала российскую сторону сформировать депутатскую группу и заплатить взнос. За принятие резолюции проголосовали 105 парламентариев, против — 30, воздержались 16 человек.
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Политика , Видео , Петр Толстой , Госдума , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Страсбург
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