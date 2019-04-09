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«Бандит»: Путин поправил шведского переводчика на Арктическом форуме 

Рамблер + ещё 18 9 апреля 2019
Президент России Владимир Путин отметил неточность в переводе его слов на шведский язык и назвал переводчика бандитом. Фрагмент диалога опубликован в твиттере Кремлевского пула РИА.
В ходе встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном на полях Арктического форума российский президент назвал шведских бизнесменов друзьями, однако переводчик предпочел заменить это слово.
«Я сказал друзей, а он — "партнеры". Бандит», — пошутил Путин.
В ходе встречи Путин отметил, что отношения между двумя странами развиваются «несмотря ни на что». По словам президента, по итогам 2018 года товарооборот между Россией и Швецией увеличился более чем на 30%.
V Международный форум «Арктика диалога» начал работу 9 апреля в Санкт-Петербурге. У Владимира Путина запланированы переговоры с президентами и главами правительств Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии.
Политика , Видео , Владимир Путин , РИА Новости , Швеция
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