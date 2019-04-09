«Бандит»: Путин поправил шведского переводчика на Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин отметил неточность в переводе его слов на шведский язык и назвал переводчика бандитом. Фрагмент диалога опубликован в твиттере Кремлевского пула РИА.

В ходе встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном на полях Арктического форума российский президент назвал шведских бизнесменов друзьями, однако переводчик предпочел заменить это слово.

«Я сказал друзей, а он — "партнеры". Бандит», — пошутил Путин.

В ходе встречи Путин отметил, что отношения между двумя странами развиваются «несмотря ни на что». По словам президента, по итогам 2018 года товарооборот между Россией и Швецией увеличился более чем на 30%.

V Международный форум «Арктика диалога» начал работу 9 апреля в Санкт-Петербурге. У Владимира Путина запланированы переговоры с президентами и главами правительств Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии.