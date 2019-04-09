Путин о визите в США: «Старушка-мама будет рада»

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал оценку вероятности своего визита в Соединённые Штаты Америки для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Эту тему российский лидер затронул во время Международного арктического форума, который проходит в Санкт-Петербурге, передает Ura.ru.
«Ситуация должна созреть», — подчеркнул президент РФ. Рассказывая об особенностях момента Путин привел вольную цитату из «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова. «Приезжайте в гости, старушка-мама будет очень рада. Но адреса не оставил», — отметил глава государства.
Как отмечает RT, российский лидер признал, что с Трампом у него масса разногласий, однако подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном.