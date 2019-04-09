Путин о визите в США: «Старушка-мама будет рада»

«Старушка-мама будет рада». Путин ответил о визите в США

«Ситуация должна созреть», — подчеркнул президент РФ. Рассказывая об особенностях момента Путин привел вольную цитату из «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова. «Приезжайте в гости, старушка-мама будет очень рада. Но адреса не оставил», — отметил глава государства.

Как отмечает RT, российский лидер признал, что с Трампом у него масса разногласий, однако подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном.