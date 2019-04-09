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Путин заявил о колоссальных преимуществах Северного морского пути перед другими маршрутами 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин отметил колоссальные преимущества, которые предоставляет странам Северный морской путь. Как заявил он на пленарном заседании Арктического форума, время в пути по морю от Йокогамы до Роттердама — 33 суток, а по Северному морскому пути — 20 суток. Расстояния — соответственно почти 12 000 км и 7 300 км.
"Экономия колоссальная — и на топливе, и на времени, поэтому он [Северный морской путь], конечно, будет очень привлекательным", — уверен глава государства.
Путин подчеркнул, что эти преимущества должны быть привлекательны и для Китая, и для Японии, и для Южной Кореи, и для Индонезии.
"Это очень интересная и перспективная сфера международного сотрудничества, — сказал президент. — И это сотрудничество должно сближать, а не разъединять".
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Политика , Войска , Владимир Путин , Роттердам
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