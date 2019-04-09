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«Пускай и НАТО реализует»: Путин рассказал об отказе альянса летать с включенными транспондерами 

Рамблер 9 апреля 2019
Россия поддержала предложение президента Финляндии Саули Ниинистё о полетах военных самолетов с включенными транспондерами — средствами идентификации воздушного судна. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе международного Арктического форума в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Президент заявил, что Россия готова начать полеты с включенными транспондерами, однако НАТО отказался пойти на аналогичный шаг.
«Вот и спросите у НАТО, почему они не соглашаются. По-моему, абсолютно здравое предложение», — сказал Путин.
Он отметил, что предложение президента Финляндии непросто реализовать технически, но российский Генштаб и Минобороны готовы его осуществить.
«Но пускай и НАТО реализует, тогда будет понятно, какой самолет, где летит военный, где он в данный момент находится», — подчеркнул Путин.
В ходе дискуссии российский президент также заявил, что активность боевой авиации НАТО в Арктическом и Балтийском регионах в 10 раз выше российской.
Комментарии112
Политика , Армия , Видео , Войска , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны , НАТО , Интерфакс , Санкт-Петербург , Финляндия
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