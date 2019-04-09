«Пускай и НАТО реализует»: Путин рассказал об отказе альянса летать с включенными транспондерами

Россия поддержала предложение президента Финляндии Саули Ниинистё о полетах военных самолетов с включенными транспондерами — средствами идентификации воздушного судна. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе международного Арктического форума в Санкт-Петербурге , передает «Интерфакс».

Президент заявил, что Россия готова начать полеты с включенными транспондерами, однако НАТО отказался пойти на аналогичный шаг.

«Вот и спросите у НАТО, почему они не соглашаются. По-моему, абсолютно здравое предложение», — сказал Путин.

Он отметил, что предложение президента Финляндии непросто реализовать технически, но российский Генштаб и Минобороны готовы его осуществить.

«Но пускай и НАТО реализует, тогда будет понятно, какой самолет, где летит военный, где он в данный момент находится», — подчеркнул Путин.

В ходе дискуссии российский президент также заявил, что активность боевой авиации НАТО в Арктическом и Балтийском регионах в 10 раз выше российской.