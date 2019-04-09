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Путин рассказал об отказе НАТО от предложения России летать с включенными транспондерами 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: Reuters
Россия готова перейти на полеты военной авиации над Балтикой с включенными транспондерами, но НАТО по-прежнему отказывается делать аналогичный шаг, заявил российский президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что ранее президент Финляндии Саули Ниинисте предлагал включить транспондеры на всех военных самолетах, пролетающих над Балтикой, и Россия на это согласилась, передает ТАСС.
«Мы согласились и сразу же внесли это предложение в рамках наших отношений с НАТО. Ответ со стороны НАТО отрицательный. Вот и спросите у НАТО, почему они не соглашаются», — сказал Путин.
Он назвал это предложение «абсолютно здравым», хоть и непростым с технической стороны.
«Но я такое поручение Минобороны, Генштабу дал, они готовы его реализовать. Но пускай НАТО (тоже) реализует — тогда будет понятно, какой военный самолет где летит, где он в данный момент времени находится», — добавил президент России.
Он заметил, что активность российской авиации в этом регионе «на порядок ниже» активности натовских стран.
Путин подчеркнул, что российские военные самолеты не летают над территорией Норвегии, не летали и не будут летать. Также он отметил, что в Арктике нет особой военной напряженности, однако напомнил о масштабных учениях НАТО в этом регионе.
Еще несколько лет назад Путин говорил, что Россия ставила перед НАТО вопрос о включении транспондеров при полетах военных самолетов над Балтикой, однако альянс отклонил эту идею. Отмечалось, что НАТО пытается уйти от предметного обсуждения этой инициативы, озвученной Ниинисте. Тот выступил с соответствующим предложением 1 июля 2016 года, Путин ответил согласием.
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Комментарии4
Политика , Армия , Войска , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны , Генштаб , НАТО , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург , Финляндия
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