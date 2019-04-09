Путин рассказал об отказе НАТО от предложения России летать с включенными транспондерами

Россия готова перейти на полеты военной авиации над Балтикой с включенными транспондерами, но НАТО по-прежнему отказывается делать аналогичный шаг, заявил российский президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге

Он отметил, что ранее президент Финляндии Саули Ниинисте предлагал включить транспондеры на всех военных самолетах, пролетающих над Балтикой, и Россия на это согласилась, передает ТАСС.

«Мы согласились и сразу же внесли это предложение в рамках наших отношений с НАТО. Ответ со стороны НАТО отрицательный. Вот и спросите у НАТО, почему они не соглашаются», — сказал Путин.

Он назвал это предложение «абсолютно здравым», хоть и непростым с технической стороны.

«Но я такое поручение Минобороны, Генштабу дал, они готовы его реализовать. Но пускай НАТО (тоже) реализует — тогда будет понятно, какой военный самолет где летит, где он в данный момент времени находится», — добавил президент России.

Он заметил, что активность российской авиации в этом регионе «на порядок ниже» активности натовских стран.

Путин подчеркнул, что российские военные самолеты не летают над территорией Норвегии, не летали и не будут летать. Также он отметил, что в Арктике нет особой военной напряженности, однако напомнил о масштабных учениях НАТО в этом регионе.

Еще несколько лет назад Путин говорил, что Россия ставила перед НАТО вопрос о включении транспондеров при полетах военных самолетов над Балтикой, однако альянс отклонил эту идею. Отмечалось, что НАТО пытается уйти от предметного обсуждения этой инициативы, озвученной Ниинисте. Тот выступил с соответствующим предложением 1 июля 2016 года, Путин ответил согласием.