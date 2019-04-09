Sankei (Япония): Россия не намерена возвращать территории

Sankei считает, что Хироси Кимура изсчитает, что Россия не собирается возвращать острова Японии . Если бы хотела, то провела бы процедуру возврата Курил тайно, как это было с Китаем , уверен он. В 2004 году Путин отдал Китаю половину территории трех островов Большой, Тарабаров и Большой Уссурийский, расположенных в месте слияния рек Уссури и Амур. Если бы россияне узнали, они бы выразили жесткий протест.

Сложно верить результатам российских социологических опросов. Во-первых, из трех крупных аналитических организаций две связаны с властями. Во-вторых, сложно сказать, что исследования проводятся должным образом. Вопросы задаются по домашним телефонам, поэтому они скорее отражают мнение не молодежи, а пенсионеров, которые сидят дома.

Несмотря на эти недостатки, соцопросы все же предоставляют некую полезную информацию.

Во-первых, становятся понятны изменения показателей в зависимости от сезона. Во-вторых, выясняется, что хотят исследовать власти. Приведем конкретные примеры.

«Путин страдает от падения рейтинга»

Несмотря на незначительное падение рейтинга президента Путина, он все же остается на высоком уровне, поэтому три крупные организации обязательно исследуют этот вопрос. Благодаря этому выясняются изменения популярности президента Путина среди россиян.

Его рейтинг взлетел до 86,2% после аннексии Крыма в 2014 году и до 89,9% после авиаударов в Сирии в 2015 году. Тем не менее сейчас он упал до 64%. В январе 33,4% респондентов ответило, что доверяют Путину. То, что Россия движется в ошибочном направлении, считает 45%. Это — худшие показатели с 2006 года.

Можно сказать, что причины падения рейтинга российского лидера очевидны. Если коротко, то его рискованные действия на международной арене вернулись бумерангом. Путин решился на маленькие победоносные войны на Украине и в Сирии, за что россияне горячо аплодировали ему.

Тем не менее войну легко начать, но сложно закончить. Впоследствии Путин увяз на обоих фронтах, выросли военные расходы, и это нанесло удар по российской экономике.

На некоторое время россияне захмелели от внешнеполитических достижений, однако обернувшись, они обнаружили пустые холодильники.

Они страдают от трех серьезных проблем. Обвал цен на нефть, падение курса рубля и экономические санкции со стороны G7. С тем, чтобы наполнить казну, администрация Путина увеличила пенсионный возраст и подняла налог на добавленную стоимость. Тем не менее россияне, живущие в условиях политической несвободы, недовольны падением уровня жизни.

Февральская революция 1917 года началась с протестного движения «Дайте хлеба!». Кроме того, в период с 2004 по 2005 год администрация Путина отменила советскую систему бесплатного социального обеспечения, и народ посчитал, что эта политика направлена на то, чтобы ограничить его права и удобства, что вылилось в демонстрации.

«Переговоры проходят в условиях секретности»

Стоит ли говорить об уместности передачи территорий? В нынешней России целесообразность проведения социологического опроса определяет администрация Путина. Это прекрасно проявилось в период, когда Россия и Китай определяли границу между странами.

В 2004 году Путин положил конец территориальному конфликту с Китаем. Россия отдала Китаю половину территории трех островов (Большой, Тарабаров и Большой Уссурийский), расположенных в месте слияния рек Уссури и Амур. В этом событии важно то, что администрация Путина вела переговоры с Пекином в условиях строжайшей секретности. Почему? Причина очевидна.

Если бы россияне, в особенности жители Дальнего Востока, узнали о деталях переговоров, они бы выразили жесткий протест в связи с окончательным решением властей. Администрация Путина боялась этого.

Действительно, губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев , под чьей юрисдикцией находилась эта область, был против того, чтобы уступить Китаю даже квадратный метр земли. Администрация Путина знала об этом, и вела секретные переговоры с Китаем. Она даже не собиралась проводить социологический опрос, чтобы заранее выяснить настроения народа.

«О чем говорит проведение соцопроса»

Пример, приведенный выше, намекает на пессимистичную перспективу касательно урегулирования проблемы «северных территорий». Дело в том, что в случае с определением границ с Японией администрация Путина пользуется прямо противоположным методом. Другими словами, она активно опрашивает россиян о том, надо ли передавать Японии Южные Курилы или нет.

Я посмотрел по российскому каналу, как проходили исследования на Южных Курилах: сотрудник принимал по одному местному жителю и записывал их ответы. Вряд ли при таком способе найдется смельчак, который ответит, что он согласен отдать острова Японии. Естественно, 77% россиян и 96% островитян выступили против.

Каким бы ни был способ, сам факт проведения администрацией Путина соцопроса недвусмысленно говорит о том, что она не намерена отдавать территории. Японии необходимо принять этот посыл как суровую действительность.