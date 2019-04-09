Путин о США: что-то там закручивают

По словам главы государства, Вашингтон не обращает внимания на интересы других.

Он напомнил, что первая отгрузка с Ямал СПГ пошла именно в США.

"Смешно, но факт. И, по-моему, продолжается торговля. Потому что там, где выгодно нашим американским партнерам-друзьям, все время везут, если в Европе, значит, они что-то там закручивают. А если невыгодно им, на интересы других стран они в последнее время как-то не очень обращают внимание", — сказал Путин.