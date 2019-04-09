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Путин о США: что-то там закручивают 

Газета.Ru + ещё 2 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что США что-то "закручивают", когда это выгодно им, передает РИА "Новости".
По словам главы государства, Вашингтон не обращает внимания на интересы других.
Он напомнил, что первая отгрузка с Ямал СПГ пошла именно в США.
"Смешно, но факт. И, по-моему, продолжается торговля. Потому что там, где выгодно нашим американским партнерам-друзьям, все время везут, если в Европе, значит, они что-то там закручивают. А если невыгодно им, на интересы других стран они в последнее время как-то не очень обращают внимание", — сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, почему глава США Дональд Трамп настроен против "Северного потока — 2".
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Политика , В мире , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости
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