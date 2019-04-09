МИД РФ считает кощунством запрет на публичное ношение советской военной формы в Латвии

Марии Захаровой. Принятые парламентом Латвии поправки к закону "О собраниях, шествиях и пикетах", устанавливающие запрет на ношение, демонстрацию и любое другое использование формы Вооруженных сил СССР на публичных мероприятиях, являются глумлением над памятью советских воинов. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ

4 апреля Сейм Латвии на заседании большинством голосов во втором чтении из трех одобрил поправки, предусматривающие введение запрета на ношение на публичных мероприятиях военной формы СССР и нацистской Германии. В Москве считают, что это фактически ставит знак равенства между ними.

"Возмущены этой кощунственной законодательной инициативой, которую нельзя квалифицировать иначе как глумление над памятью советских воинов, отдавших жизни за освобождение Латвии. Особый цинизм ей придает то, что указанный законопроект принимается в канун очередной годовщины Победы явно с целью унизить ветеранов Великой Отечественной войны и испортить им праздник", — подчеркнула дипломат.