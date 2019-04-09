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МИД РФ считает кощунством запрет на публичное ношение советской военной формы в Латвии 

ТАСС + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Принятые парламентом Латвии поправки к закону "О собраниях, шествиях и пикетах", устанавливающие запрет на ношение, демонстрацию и любое другое использование формы Вооруженных сил СССР на публичных мероприятиях, являются глумлением над памятью советских воинов. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
4 апреля Сейм Латвии на заседании большинством голосов во втором чтении из трех одобрил поправки, предусматривающие введение запрета на ношение на публичных мероприятиях военной формы СССР и нацистской Германии. В Москве считают, что это фактически ставит знак равенства между ними.
"Возмущены этой кощунственной законодательной инициативой, которую нельзя квалифицировать иначе как глумление над памятью советских воинов, отдавших жизни за освобождение Латвии. Особый цинизм ей придает то, что указанный законопроект принимается в канун очередной годовщины Победы явно с целью унизить ветеранов Великой Отечественной войны и испортить им праздник", — подчеркнула дипломат.
"Рассчитываем получить соответствующую принципиальную оценку со стороны партнеров Латвии по Евросоюзу и международных профильных структур, которые столь щепетильны к вопросам прав человека и историческим темам, главным образом, когда дело не касается западных стран", — указала Захарова.
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Комментарии1
Политика , Прибалтика , Мария Захарова , МИД , ЕС , Латвия
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