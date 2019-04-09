Ни один из вопросов в Арктике не требует военного решения, заявил Лавров

"Мы убеждены, что в Арктике нет конфликтного потенциала и все возникающие здесь вопросы могут и должны решаться политическим путем за столом переговоров. Ни один из этих вопросов не требует военного решения", — сказал он, выступая на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Международный арктический форум "Арктика — территория диалога", который проходит в Петербурге 9-10 апреля, является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Главная тема предстоящего форума — "Арктика. Океан возможностей". В основе деловой программы будут представлены три трека: "Прибрежные территории", "Открытый океан" и "Устойчивое развитие".