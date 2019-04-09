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Ни один из вопросов в Арктике не требует военного решения, заявил Лавров 

РИА Новости + ещё 7 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия уверена, что вопросы, стоящие перед Арктическим регионом, не требуют военного решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы убеждены, что в Арктике нет конфликтного потенциала и все возникающие здесь вопросы могут и должны решаться политическим путем за столом переговоров. Ни один из этих вопросов не требует военного решения", — сказал он, выступая на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Международный арктический форум "Арктика — территория диалога", который проходит в Петербурге 9-10 апреля, является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Главная тема предстоящего форума — "Арктика. Океан возможностей". В основе деловой программы будут представлены три трека: "Прибрежные территории", "Открытый океан" и "Устойчивое развитие".
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Политика , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , Украина , Сергей Лавров , МИД
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