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Лавров: РФ призывает наладить контакты на уровне военных экспертов арктических государств 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
ТАСС, 9 апреля. Россия призывает наладить контакты на уровне военных экспертов арктических государств — Лавров.
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Политика , Армия , Ближний Восток , Войска , ИТАР-ТАСС
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