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Лавров: РФ призывает наладить контакты на уровне военных экспертов арктических государств
ТАСС
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1 час назад
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Р-Спорт
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ТАСС, 9 апреля.
Россия
призывает наладить контакты на уровне военных экспертов арктических государств — Лавров.
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