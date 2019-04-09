Запад ошибся с «тайным планом Путина»

Россия наступает по всем фронтам. Пока все внимание Запада привлечено к вмешательству Москвы в американские и европейские выборы, Путин строит всемирную империю из тиранов и недееспособных государств. Таков пафос публикации американского издания Time, который даже вынес свое расследование о «Тайном плане Путина» на обложку. И пора сказать: да, план действительно есть.

Расследование в Time появилось в тот же день, когда фельдмаршал Халифа Хафтар начал свое наступление на Триполи — совпадение случайное, но символичное. Ливию развалил Запад — а тревогу теперь бьют по поводу наступления «фельдмаршала Кремля».

В статье журнала о том, «Как Путин создал разношерстную империю тиранов и государств-неудачников» Ливия тоже упоминается — но основой ее сюжета стало проникновение России в другую африканскую страну, соседний с Ливией Судан . Вот, какие леденящие душу вещи происходят в этой стране:

«Однажды в конце декабря, когда правозащитница Далиа Эль Руби спешила на демонстрацию в Хартуме, пыльной столице Судана, она неожиданно стала свидетельницей необычной сцены. На обочине дороги, недалеко от места проведения демонстрации, стоял российский армейский грузовик «Урал». Рядом с ним находились несколько человек европейской внешности и сотрудников суданских служб безопасности. «Это была чрезвычайно странная картина, — рассказала она по телефону. — Я никогда прежде не видела такого рядом с местами проведения акций протеста».

Смысл этого эпизода начал проясняться несколько недель спустя, когда лондонская газета «Таймс» сообщила, что российские наемники помогали режиму Судана подавлять народное восстание. То, что в декабре начиналось как серия акций протеста против роста цен на продукты питания и топливо, с тех пор превратилось в революцию, целью которой было положить конец 30-летнему правлению аль-Башира. По данным организации «Хьюман райт уотч», правительство предпринимало попытки подавить восстание силой, в результате чего погибло несколько десятков человек. Сотни протестующих оказались за решеткой — на фоне множества сообщений об избиениях и пытках в суданских тюрьмах.

Хотя суданский режим это отрицает, Россия сообщила, что она проводит подготовку местных служб безопасности с конца 2018 года…

«Жесткая сила» России, включая ее вооруженных наемников, вызывает у оппозиционного движения Судана больше тревоги. С декабря, когда Эль Руби впервые заметила грузовик «Урал», ее единомышленники выложили в соцсети множество фотографий и видео подобных сцен. «В Хартуме мы видим российских наемников, а это последнее, что этой стране сейчас нужно», — сказал Эрик Ривз из Гарвардского университета, изучающий Судан уже 20 лет.

В настоящий момент основная потребность режима аль-Башира — положить конец революции. Глава полиции Судана Ахмед Билан Осман отрицает, что российские наемники играют в этом процессе какую-либо роль. Однако, по словам критиков, их присутствие в стране, возможно, подстегнуло аль-Башира к тому, чтобы не только закрыть школы, но и ввести по всей стране комендантский час и ужесточить цензуру. В феврале аль-Башир объявил в стране режим чрезвычайного положения, распустив центральные и региональные органы управления и передав все их полномочия военным. «Аль-Башир полностью перешел в режим выживания, — сказал Ривз. — И причина, по которой он считает свое выживание возможным, — это та защита, которую он получает от русских».

Ну, конечно, русский «Урал», несколько десятков спецов, абсолютно вымышленные утверждения о том, что «русские помогали подавлять народные восстания» — и все, 40-миллионный Судан, которым 30 лет правит генерал Омар аль Башир стал русским. И более того — русские теперь отвечают за все, начиная от закрытия школ и заканчивая геноцидом. Неслучайно статья в Time заканчивается вот так:

«Но, прежде чем попрощаться с человеком, которого обвиняют в осуществлении самого страшного геноцида 21 века,

Путин улыбнулся и сказал: «Мы рады вас видеть, г-н президент. Добро пожаловать!»

Речь о прошлогодней встрече Путина с Баширом — второй за несколько месяцев. Но генерал правит Суданом с 1989 года — и большую часть этого времени Запад откровенно гнобит его, обвиняя его в чем угодно, вплоть до геноцида в Дарфуре (провинции, где долгие годы шли кровавые столкновения между местным арабским и негритянским населением). На арест Башира даже выдан орден Международного уголовного суда — но абсолютное большинство стран мира не считает его преступником (это касается и африканских, и арабских стран).

С Россией у Судана никогда не было особо близких отношений — нормальные связи в 60-х уже к середине 70-х сменились охлаждением из-за откровенно проамериканской позиции Хартума. А при Башире страна стала в больше степени ориентироваться на богатых арабских соседей — тем более что сами власти взяли курс на исламизацию и перестали заигрывать с Штатами. Одновременно в Судане усиливались позиции Китая — которого особенно интересовала нефте— и газодобыча. Кровавые конфликты в провинциях привели к тому, что в Дарфур были введены иностранные миротворцы, а негритянский юг страны и вовсе получил в 2011 независимость, став Южным Суданом.

Если говорить просто, то Судан это один из примеров симбиоза-соперничества между арабским миром и черной Африкой — где есть всё, включая и жестокость, и войны. Но чего уж точно нет — так это желания пускать Запад разруливать свои внутренние конфликты. Судан хорошо помнит английскую оккупацию в 19 веке — от которой он в итоге смог избавится только в середине 20-го.

Но при чем же здесь русские? Дело в том, что во время визита Башира в Россию полтора года назад — первого для него за все годы его правления — суданский президент сказал Путину слова, которые приводятся и в статье Time:

«Судан может стать для России ключом к Африке».

В обмен на это, отмечает журнал, «по словам аль-Башира, он хотел получить „защиту от агрессивных действий США“ в регионе. Все указывает на то, что Путин принял его предложение». И вот с тех пор и пошли в Судан русские «Уралы»:

«Встреча лидеров открыла путь для целого потока российских инициатив в Судане, от политического консультирования до разработки месторождений и оказания военной помощи, о чем свидетельствуют документы, попавшие в руки репортеров Time. Когда в прошлом году российские геологи начали разведочные работы в поисках золота у берегов Нила, российские вооруженные силы уже разрабатывали планы по использованию портов и военно-воздушных баз Судана в качестве военных аванпостов».

Помогает Time, кстати, центр «Досье» — то есть НКО Ходорковского, которое уже засветилось в работе вокруг российского присутствия в Центрально-Африканской республике (в ходе которой в прошлом году были убиты трое российских журналистов во главе с Орханом Джемалем ). Понятна задача Ходорковского — демонизация Путина. А вот что хотел сказать Time, вытаскивая крайне неубедительную даже для западного читателя историю проникновения России в Судан (не говоря уже о том, что совершенно непонятно, почему России нельзя делать то, что является жалким подобием политики США, Франции или Великобритании)?

Понятно, что слова о «ключах к Африке для России» невыносимы для слуха англосаксонских стратегов — вот и выстраивается целая теория о том, что Кремль в принципе ведет себя ужасно на всей мировой арене. Рассказ о проникновении России в Судан обрамляется вставками про Венесуэлу, Сирию, Афганистан, Иран — в общем про все те места, где Россия мешает Западу работать. Получается концепция — Путин претендует на глобальное влияние:

«Последние несколько лет Кремль прочесывал мир в поиске стран, где можно расширить свое влияние. В тех неблагополучных странах, на которые после окончания холодной войны многие перестали обращать внимание, Россия стала заключать новые альянсы, восстанавливать прежние, а там, где это было возможно, заполнять пустоту, которую после себя оставил Запад, сосредоточившийся на собственных проблемах. Репортерам «Тайм» удалось проследить действия Кремля в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке… Россия проводит свою кампанию в самых разных регионах мира, от таких зон конфликта, как Венесуэла, Ливия и Сирия, до дальних уголков Африки и, как надеялся аль-Башир, Судана. Все это является отражением готовности или даже стремления России вмешиваться в войны и налаживать дружбу с режимами везде, где Москва видит возможности для расширения своего влияния.

В отличие от холодной войны, когда коммунистический Восток соперничал с капиталистическим Западом на равных, новое противостояние разворачивается в совершенно ином мире. Америка Трампа больше не демонстрирует заинтересованности в международных делах, не проецирует демократические идеалы и не ценит свои альянсы. Между тем Китай, чья экономика в восемь раз больше экономики России, заменил ее в качестве главной альтернативы Западу. Однако Путину удается поддерживать влияние России на международной арене. По сути Москва прыгает выше своей головы благодаря комбинации беспринципности, громких заявлений и умению находить общий язык с изолированными автократами, которым Москва предлагает оружие, защиту и уважение.

«Они целенаправленно обрабатывают те страны, у которых сложились токсичные отношения с Западом, — говорит Эндрю Вайсс из Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне. — Они пытаются вмешаться в любые конфликты не потому, что они хотят помочь их урегулировать, а потому, что им нужно влияние. Они хотят иметь право голоса».

…Подобным же образом можно объяснить многие действия Путина в развивающихся странах мира. Запад ввел санкции против России и многих союзников Путина, и, чем больше в мире горячих точек, где Россия способна осуществлять свое влияние, тем больше у Путина будет возможностей для того, чтобы добиться смягчения санкций. Другими словами, Путин вмешивается в дела различных стран мира так же, как игрок раскладывает свои фишки на столе»

Получается просто демоническая картина — правда, авторы путаются в определении главной мотивации тех стран, которые идут на союз с Россией, как и тех мотивов, которые движут Путиным. Вроде как утверждается, что Россия просто хочет отыграться на Западе за то, что он ввел против нас санкции, найти рычаги для их отмены — но эта популярная на Западе теория не выдерживает проверки даже простой логикой. Если вы хотите смягчить конфликт — то зачем увеличивать число мест, где он будет воспроизводится?

Проблема Запада в том, что он рассматривает политику России после 2014 года как реакцию на конфронтацию из-за Украины — а это в корне неправильно. Конфликт из-за Украины стал следствием противоположных установок России и атлантистов — мы делаем ставку на изменение мирового порядка, а англосаксы на его сохранение. Ради которого они готовы пойти и на «сдерживание России» и считают, что нас очень беспокоит это сдерживание. В ответ мы якобы начинам везде, где можем строить козни Штатам и мешать им.

Однако на самом деле нас беспокоит другое — крах глобалистского проекта англосаксов. То есть само по себе то, что американский план однополярного мира не состоялся нас, конечно, радует — но вот реакция на это Запада, точнее атлантической элиты, нас категорически не устраивает. Атлантисты не только с трудом признают крах (а точнее несостоятельность) выгодного им миропорядка — но и всячески пытаются повернуть процесс его демонтажа вспять. Ради этого пытаются запугать всех российской угрозой — мол, это не наш проект рушится, это коварные русские мешают нам и всему миру жить. Вмешиваются в наши выборы, пытаются расколоть единый Запад — а теперь вот еще и поддерживают кровопийц и диктаторов по всему миру, от Венесуэлы до Сирии, от Судана до Венгрии.

Попытка перевести стрелки на Россию на самом деле играет с Западом злую шутку — подменяя причину следствием (распад мира по-американски — реакцией России на этот процесс) и выдумывая проникновение Кремля там, где его нет, наши противники лишь укрепляют репутацию Путина в глазах всего человечества. Да, именно так — потому что когда людям на полном серьезе рассказывают о том, что Кремль повлиял на выборы американского президента, то везде, от Латинской Америки до Азии, от Африки до Европы это понимают только так: ну что, это дополнительное свидетельство того, что вчерашний гегемон совсем плох, а Россия становится все более сильным игроком.

А насчет того, что Россия рыщет по всему свету, ища слабые места Запада — ну это вообще с точностью до наоборот. Не говоря даже о том, что у нашей страны с советских времен сохранилась репутация альтернативного, самостоятельного центра силы — о которой теперь вспомнили не только все «униженные и оскорбленные» Западом части света — нельзя не видеть того, что это к нам тянутся и обращаются все, кто недоволен англосаксонским представлением о добре и зле. То есть — весь мир.

Потому что мы говорим о том, что новый миропорядок может быть сконструирован только на основе уважения прав всех стран и цивилизаций жить своим умом. Это — главная ценность, объединяющая нас со всеми странами мира, желающими сохранить себя. Кстати, даже Time об этом написал прямым текстом — вот только зачем-то заменил слово «президент» на «диктатор», и добавил уничижительное «изгоев» и «наполовину недееспособных государств»:

«Кроме того, за Путиным закрепилась репутация защитника. В Сирии, Судане и других частях арабского мира, а также в Африке и Латинской Америке его считают опорой для диктаторов, человеком, который будет защищать суверенитет своих союзников, независимо от силы давления, которое на них оказывает Запад. Именно это и есть основная причина, по которой Россия создала себе разношерстную империю из автократий-изгоев и наполовину недееспособных государств. Именно поэтому диктаторы по всему миру выстраиваются в очередь, чтобы подписать соглашения о сотрудничестве с Россией».

Не диктаторы, и не из государств-изгоев — а все более-менее самостоятельные политики, от Ирана до Филиппин, от Анголы до Судана, от Венгрии до Китая, от Италии до Индии. Это и есть человечество — и план работы с таким человечеством у России действительно есть. И он совсем не тайный.