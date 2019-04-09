The American Spectator (США): «Венесуэла — следующая Сирия»

The American Spectator (США) . «Многие южноамериканские страны будут осуждать наши действия. Но нужно действовать», — отмечает он. Чем дольше США будут медлить с решительными действиями против России Ирана , тем труднее будет вытеснить их из Венесуэлы . И, к сожалению, единственный выход — это выгнать их, пишет автор статьи в. «Многие южноамериканские страны будут осуждать наши действия. Но нужно действовать», — отмечает он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно опроверг слова о том, что Россия пытается устроить в Венесуэле «еще одну Сирию ». Учитывая действия Лаврова ранее, мы вынуждены сделать вывод, что именно это Россия и делает.

У нас не было достаточных опасений по поводу Сирии. Никто (и я в том числе) не предвидел того, что Россия и Иран смогут воспользоваться гражданской войной в Сирии в качестве предлога для того, чтобы установить постоянное военное присутствие в этой стране. Мы не ожидали, что Турция вероломно заключит союз с Россией и Ираном, чтобы удержать Башара Асада у власти.

Сирия не имела особого значения до того, как русские и иранцы заняли господствующее положение в этой стране. Но поскольку они взяли ее под контроль, Сирия имеет стратегическое значение на Ближнем Востоке.

Покойный Уго Чавес и его преемник Николас Мадуро превратили Венесуэлу из богатой нефтью страны в несостоятельное государство, находящееся на грани коллапса. Многие из жителей страны буквально голодают, не имея возможности обменять или купить предметы первой необходимости, и по ночам живут в условиях практически постоянных отключений электричества по всей стране.

Несколько месяцев назад единственным, что удерживало Венесуэлу от распада, была армия Мадуро, которая (когда она не притесняет жителей) живет за счет прибыли, которую извлекает от торговли наркотиками. Но сейчас, когда в Венесуэле находятся 500 российских наемников, не менее 100 российских военнослужащих из числа регулярных войск, неизвестное количество иранских членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и бог знает какое количество кубинских войск, Венесуэла превращается в крупную российско-иранскую базу в Южной Америке.

И президент Трамп, и советник по национальной безопасности Джон Болтон неоднократно заявляли, что в отношении Венесуэлы, «рассматриваются все варианты». В пятницу источник в администрации президента сказал, что весьма серьезно рассматривается вопрос о военном вмешательстве США с целью свержения Мадуро.

Посмотрим на медленно текущий и подобный бомбе замедленного действия кризис в Венесуэле в общем плане. Военное вмешательство США там необходимо (даже безотлагательное), но не для того, чтобы свергнуть Мадуро. Его свержение будет следствием, но никак не основной целью наших действий.

В 1823 году президент Джеймс Монро (James Monroe) выступил в Конгрессе со своим посланием о положении дел в стране. Самая важная часть его доклада получила название «доктрины Монро».

Доктрина Монро состояла из четырех частей. Во-первых, США обещали не вмешиваться во внутренние дела какого-либо европейского государства или в войны между ними, которые тогда были частым явлением. Во-вторых, США обещали не вмешиваться в дела колоний в Западном полушарии, уже находившихся во владении европейских стран. В-третьих, Монро заявил, что Западное полушарие больше не должно рассматриваться как объект для дальнейшей колонизации. И, в-четвертых, любая попытка европейской страны оказывать давление на любую страну в Западном полушарии или контролировать ее будет рассматриваться как враждебный акт против Соединенных Штатов.

Первая часть доктрины была отброшена во время Первой и Второй мировых войн. Остальные три по-прежнему применяются, свидетельством чего являются полуколонии, такие как французская Гайана на северо-восточной оконечности Южной Америки и наш контроль над их соблюдением. В 1840-е годы президент Полк (James Polk) предостерег Великобританию и Испанию от установления интересов на западном побережье, а в 1867 году Франция прекратила попытки колонизации Мексики, когда на границе сосредоточились американские войска.

Последний раз мы применяли доктрину Монро в 1962 году, когда Советский Союз разместил на Кубе ракеты-носители ядерного оружия. В результате Кубинского ракетного кризиса мы как никогда до этого оказались на грани ядерной войны, но Советы отступили.

Попытки России и Ирана закрепиться в Венесуэле являются нарушением доктрины Монро и враждебным актом против США — в такой же степени, как и размещение ядерных ракет на Кубе. Они отличаются лишь ясностью и очевидностью сопутствующей угрозы для нашей национальной безопасности.

Совместный российско-иранский контроль над Венесуэлой достигается быстрыми темпами. Правительство Мадуро поддерживают, оказывая давление на венесуэльцев и убивая слабую надежду на демократию в стране. Фактически в результате присутствия России и Ирана совершилась колонизация. И официально закрепилась соглашениями с Мадуро.

Осуществляется следующий шаг — активизация российских и иранских военных и разведывательных операций в Венесуэле. Лавров намекнул на очевидный следующий шаг (строительство одной или нескольких военных баз в Венесуэле) и попытался оправдать его, вежливо заявив, что у США есть военные базы во многих частях мира.

Корпус стражей исламской революции, находящийся под непосредственным контролем «верховного лидера» Ирана аятоллы Хаменеи, является главной террористической силой Ирана. Сегодня Госдепартамент , вероятно, объявит его иностранной террористической организацией. Впервые в список таких организаций будет включена структура какого-либо государства.

Именно КСИР в ходе своих собственных операций (и через посреднические силы, ливанскую террористическую сеть «Хезболла» ) убил сотни американцев, например, во время бомбардировки казарм морской пехоты в Бейруте в 1983 году и в Ираке — за период с конца 2003 года.

Уже более десяти лет поступают заслуживающие доверия сообщения о присутствии «Хезболлы» на севере Бразилии и в других южноамериканских странах. «Хезболла» или сама КСИР несет ответственность за теракт в здании еврейского культурного центра в Аргентине в 1994 году, в результате которого погибло почти 100 человек.

Чтобы обеспечить России и Ирану присутствие их оперативных военных и террористических сил, Венесуэла позволит им распространить свою мощь по всей Центральной и Южной Америке любыми возможными для них темпами. Ни Москва, ни Тегеран мирным путем не откажутся от своего присутствия в Венесуэле.

Наши интересы национальной безопасности в Венесуэле заключаются не в том, чтобы свергнуть Мадуро, а в том, чтобы помешать России и Ирану превратить Венесуэлу в мощную базу на Американском континенте.

Как и любой президент, Трамп отрицательно относится к боевым действиям за рубежом. Но на фоне решительных угрожающих нам шагов, которые иным способом остановить невозможно, должны быть предприняты военные действия.

Но 2019 год — это не 1962 год, и президент Трамп не является таким же рассудительным или решительным, как президент Кеннеди. Так что же нам делать?

Мы не можем и не должны применять военную силу во всех ситуациях, в которых у нас есть интересы, связанные с национальной безопасностью. Это возможно лишь в тех ситуациях, когда такие интересы становится жизненно важными для национальной безопасности. И все же Трампу придется прийти к заключению, что в интересах нашей национальной безопасности для нас жизненно важно не позволить России и Ирану превратить Венесуэлу в стратегическую угрозу.

Мы можем использовать экономическое оружие в сочетании с военными действиями. Надо было объявить КСИР иностранной террористической организацией еще много лет назад. КСИР контролирует около половины экономики Ирана. Он контролирует иранские банки и финансы, а также иранский нефтегазовый сектор, такие сферы, как строительство, недвижимость и телекоммуникации.

Любая страна, которая торгует с Ираном (подобно многим из наших так называемых союзников по НАТО ), торгует с террористической организацией и способствует ее укреплению. После объявления КСИР иностранной террористической организацией продолжать эту торговлю будет гораздо труднее.

Но это не приведет к уходу из Венесуэлы ни России, ни Ирана. Чтобы это произошло, президенту Трампу придется применить доктрину Монро. И для этого Трампу придется сделать гораздо больше.

Чтобы предпринять следующие шаги, президент должен заручиться поддержкой американского народа. Он должен выступить в Овальном кабинете с большой речью, чтобы объявить о том, что растущая российско-иранская мощь в Венесуэле является угрозой для нашей национальной безопасности. И сказать американцам, что мы должны выгнать их любыми необходимыми средствами.

У Трампа есть много вариантов, каждый из которых должен будет означать непосредственное противодействие России и Ирану. Он может, например, приказать установить воздушную и морскую блокаду Венесуэлы, чтобы помешать России и Ирану наращивать там свою мощь. Да, наши силы уже на исходе. Да, его будут обвинять в том, что он намеренно отвлекает внимание, чтобы победить на выборах 2020 года. Да, демократы будут говорить и делать все, чтобы оказать ему сопротивление. Да, многие южноамериканские страны будут осуждать наши действия. Но нужно действовать.

Время — не на нашей стороне. Чем дольше мы будем медлить с решительными действиями против России и Ирана, тем труднее будет вытеснить их из Венесуэлы. И, к сожалению, единственный выход — это выгнать их.