И хочется, и колется, или Как в Совете Европы скучают по России

Было трудно, но он справился: генсек Совета Европы таки выдавил из себя — надо вернуть России право голоса в ПАСЕ. И все равно непонятно, чего ж Совету Европы больше хочется — получать российские деньги или снова слышать мнение России по коллективно обсуждаемым в организации вопросам? С одной стороны, Россия почти два года не платит часть членских взносов в Совет Европы, с другой стороны — все понимают, почему: если российскую делегацию лишают права голоса, наказывая за воссоединение Крыма с Россией, то что ж ей — за свое молчание платить, что ли? С третьей стороны — раз страна не платит, то ее обязаны исключить из организации, и в конце июня как раз пора это сделать. А с четвертой стороны — делать этого очень не хочется: и потому, что без России бюджет СЕ заметно отощал и будет тощать дальше, и потому еще, что, как выразился тот же генсек Турбьерн Ягланд, есть страх появления в Европе "новой разделительной черты". Однако кроме страха у Ягланда есть надежда, что "семья останется вместе" и что "панъевропейское правовое пространство" будет сохранено. Так и сказал. После чего призвал Россию немедленно внести свою долю в бюджет СЕ. Точно, как у классиков сатиры: "утром деньги — вечером стулья, наоборот тоже можно, но деньги вперед"!.. Это томление по России из Совета Европы пробивается не впервые. Еще в январе председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выражала сожаление по поводу отсутствия российской делегации на заседаниях ассамблеи, и там даже какие-то реформочки затеяли, чтобы смягчить неуступчивых россиян. Самое забавное в этой ситуации то, что Россия не собирается покидать Совет Европы (и, конечно, "демонстрировать игнор" его ассамблеям), это подтвердил глава российского МИД . Восстановите делегацию в правах, и семья снова заживет полной жизнью. В том числе и с финансовым припеком. Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik