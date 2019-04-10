Литва не может определиться: Россия — всемирное зло или все же нет?

Департамент госбезопасности Литвы не обнаружил признаков вмешательства России в литовские выборы, о чем ранее и сообщил в отчете, а впереди — президентские (12 мая) и в Европарламент (26 мая). Тем не менее, Кремль незримо участвует в них. О России, об отношениях с нашей страной говорят все кандидаты в президенты балтийской республики, причем мнения, как ни странно, не совпадают.

То есть уходящей с поста Дале Грибаускайте, которая правила в стране два срока подряд, не удалось добиться единомыслия. Именно она, кажется, единственная в Евросоюзе , назвала Россию «террористическим государством». Глава МИД Литвы, бывший завотделом ЦК ЛКСМ республики Линас Линкявичюс не устает твердить об аннексии Крыма и призывает НАТО поддержать Украину . «Военная агрессия в Восточной Украине, аннексия и милитаризация Крыма, оккупация части территории Грузии , ограничение судоходства в Черном и Азовском морях — часть стратегии России по подрыву европейской архитектуры безопасности. Мы должны уделить дополнительное внимание безопасности в Черном море и поддержать страны, испытывающие агрессию со стороны России», — заявил он.

И вот как гром среди ясного патриотического неба — призыв кандидата в президенты Литвы от социал-демократической партии, еврокомиссара Витяниса Повиласа Андрюкайтиса. «На смену изоляции России и избыточной агрессивной риторике должно прийти нормальное поведение: следует ясно сказать, где мы не будем договариваться, и будем придерживаться своих требований, а где можем искать точки соприкосновения», — сказал он во время презентации своей предвыборной программы в Национальной библиотеке им. М. Мажвидаса.

Политик отдал дань и антироссийскому тренду, заметив: «Несомненно, администрация В. Путина нарушила международное право в контексте событий на Майдане и аннексии Крыма, поэтому есть Минское соглашение, за это введены санкции в отношении российской администрации, но мы должны осознать, что не можем наказывать людей, поскольку большая часть людей такие же люди, как в Литве, в Белоруссии ».

Андрюкайтис обратил внимание на предстоящий визит в Москву президента Эстонии Керсти Кальюлайд , которая попросила о встрече с Владимиром Путиным. «Вот президент внезапно решает отправиться в Москву, все затихли и начали думать, что делать», — сказал еврокомиссар. Сама Кальюлайд заявила журналистам: «Основная цель моего визита — это восстановление сотрудничества с Москвой на высшем политическом уровне. Никаких других тайных мотивов нет. Мы много говорили о России, но не говорили с самой Россией. У нас не было визитов на высшем уровне в последние 10 лет». В эфире эстонского телевидения она заявила: «Эстонские дипломаты и политики много говорят в мире о России, но на самом деле сложно понять, почему при этом не разговаривают с Россией? Зная, что у нас довольно мало точек соприкосновения, само по себе важно провести эту встречу».

И вот Андрюкайтис делает неожиданный для литовского политикума вывод: «Ошибочно изолировать себя или использовать агрессивную риторику». По его словам, «поддерживая сторонников демократии и прав человека в России, мы также готовы к открытому и прямому политическому диалогу с властями этой страны». «Должно оставаться прагматичное экономическое сотрудничество и настрой поддерживать отношения между людьми», — говорится в его программе.

Поддержал инициативу президента Эстонии и другой кандидат в президенты Литвы, премьер-министр Саулюс Сквернялис, баллотирующийся от правящего Союза крестьян и «зелёных». «Я не сомневаюсь, что визит президента Эстонии связан с представлением интересов эстонского государства и народа. Я даже не сомневаюсь, что при возникновении необходимости, я бы сделал то же самое», — заявил литовский премьер. И дал любопытную противоречивую оценку стремлению Кальюлайд встретиться с Путиным: «Я уважаю позицию этого государства и смелость говорить с очень агрессивным противником, который является также соседним государством».

Литовский премьер не раз выступал с критикой в адрес России, но в начале прошлого года он призвал восстановить отношения на политическом уровне, вести себя с РФ подобно Германии и Финляндии, за что получил выволочку от Дали Грибаускайте, назвавшей такую позицию безответственной.

Так что неудивительно, что кандидат в президенты Литвы от оппозиционных консерваторов, бывший министр финансов Ингрида Шимоните , которую, судя по оценкам политологов, скрытно поддерживает Даля Грибаускайте , высказывает иную, нежели премьер и эстонский президент, точку зрения. Она заявила, что не видит, о чем можно говорить с Владимиром Путиным. «Можно пытаться говорить с Россией об Украине и Грузии, но мне кажется, что международная общественность это делает уже длительное время, и не похоже, чтобы мы видели какие-либо изменения в поведении», — сказала Шимоните.

Витиеватая позиция у лидера президентской гонки в Литве, экономиста Гитанаса Науседы, который пошел на выборы самовыдвиженцем. С одной стороны, он заявил, что, мол, нельзя относиться терпимо к тому, что произошло на Украине, имея в виду действия России. «Это грубое нарушение международных соглашений и по этой причине поведение западного общества, не только Литвы, было достаточно солидарным», — говорит Науседа. Но признает: «Есть отдельные государства, которые придерживаются несколько иной или более мягкой позиции». И при этом призывает: не следует «закрывать все окна для экономических и культурных связей».

То есть, по сути, идет борьба концепций: игнорировать Россию или вести прагматическое сотрудничество. Для России этот вопрос десятистепенный. Роль Литвы в нашей экономике мизерная. Для Литвы же Россия — один из ключевых партнеров. Несмотря на взаимные санкции и отсутствие политических контактов наша страна по-прежнему является ведущим торговым партнером Литвы.

Но «русский вопрос», похоже, в балтийской республике используют и в качестве специфического политтехнологического оружия. Это не просто столкновение мнений. В феврале о своем желании вступить в борьбу за президентское кресло объявил депутат Сейма Миндаугас Пуйдокас, политик не очень известный в Литве по сравнению с местными тяжеловесами. Пуйдокас публично выступает за нормализацию отношений с Россией, назвал отсутствие отношений с РФ «плохим стратегическим решением». Но судя по опросам, шансов у него нет. И вот какая коллизия: он был депутатом от правящего Союза крестьян и «зелёных», поддержавшего на президентских выборах кандидатуру премьер-министра Саулюса Сквернялиса. Резонно предположить, что Пуйдокас может увести какую-то часть электората от Сквернялиса, чтобы с гарантией не пропустить премьера во второй тур. Глава кабмина входит в тройку лидеров, которую возглавляет Науседа. На втором месте, судя по опросам, — пока Шимоните.

«Необходимо строить мосты, а не глухие барьеры, — говорит Пуйдокас об отношениях с Россией. — Если другая страна отказывается идти по мосту дружбы, то это будет ее выбор, а не Литвы». Легко представить, что за него проголосует часть русскоязычных избирателей, которые могли бы отдать голоса Сквернялису. И не удивительно, что правящая партия исключила политика из своих рядов. Искренен ли он в своем порыве дружить с Россией и сам ли решил участвовать в выборах с такой позицией?

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