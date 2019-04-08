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Кандидат в президенты Литвы призвал к диалогу с Россией 

Газета.Ru + ещё 4 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
Кандидат на пост президента Литвы Витянис Андрюкайтис заявил о необходимости вернуться к политическому диалогу с Москвой на высшем уровне, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что Вильнюс упустил отличный шанс принять участие в переговорах с Кремлем и потребовал изменить позицию страны в отношении России.
"Диалог на высшем политическом уровне обязан возвратиться. Но Литва ошибочно вместо него использует избыточную, радикальную риторику, которая ничего не меняет", — заявил он.
Политик напомнил, что Россия — важный игрок на международной арене.
Ранее в Литве задержали Римантаса Шидлаускаса, который ранее занимал пост посла страны в России.
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Политика , В мире , Прибалтика , РИА Новости , Вильнюс , Литва , Москва
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