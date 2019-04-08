Кандидат в президенты Литвы призвал к диалогу с Россией

Кандидат на пост президента Литвы Витянис Андрюкайтис заявил о необходимости вернуться к политическому диалогу с Москвой на высшем уровне, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что Вильнюс упустил отличный шанс принять участие в переговорах с Кремлем и потребовал изменить позицию страны в отношении России.

"Диалог на высшем политическом уровне обязан возвратиться. Но Литва ошибочно вместо него использует избыточную, радикальную риторику, которая ничего не меняет", — заявил он.

Политик напомнил, что Россия — важный игрок на международной арене.

Ранее в Литве задержали Римантаса Шидлаускаса, который ранее занимал пост посла страны в России.