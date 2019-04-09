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Не только Крым. Россия прирастет новой территорией 

Рамблер + ещё 2 47 минут назад
Подкомиссия ООН одобрила расширение российского шельфа в Арктике. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Он рассказал, что, согласно его сведениям, подкомиссия уже приняла решение о расширении границ континентального шельфа РФ. Окончательно этот вопрос будет решен самой Организацией объединенных наций.
«Предстоит дождаться, и надеюсь, что это состоится», — добавил Иванов.
Россия с 2001 года претендует на участок шельфа, в который среди прочего входят хребет Ломоносова и поднятие Менделеева. 18 лет назад ее заявка была отклонена из-за недостатка доказательств того, что этот участок является продолжением шельфа РФ.
В течение следующих более чем 10 лет геологическая природа участка изучалась во время экспедиций. Предполагаемые объемы углеводородов, которые содержатся на этом участке шельфа, оцениваются в 4,9 миллиарда тонн.
«Это даст толчок развитию экономики, транспорта, судоходства», — считает Сергей Иванов.
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Политика , Видео , Сергей Иванов , ООН , Республика Крым
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