СМИ: часть шельфа Арктики могут признать территорией России

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил "Известиям", что ООН в скором времени примет решение о признании части арктического шельфа российской территорией.

Он рассказал, что соответствующее решение приняла подкомиссия ООН, однако окончательное признание еще не согласовано.

"Надеюсь, что это в скором времени [признание] произойдет, и наши совместные усилия по научному изучению Арктики принесут практические плоды", — сказал Иванов.

Он уточнил, что в таком случае Россия получит возможность устанавливать свои экологические нормы и правила.

Ранее первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов заявил, что в ООН определили свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике.