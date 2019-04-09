Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: часть шельфа Арктики могут признать территорией России 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил "Известиям", что ООН в скором времени примет решение о признании части арктического шельфа российской территорией.
Он рассказал, что соответствующее решение приняла подкомиссия ООН, однако окончательное признание еще не согласовано.
"Надеюсь, что это в скором времени [признание] произойдет, и наши совместные усилия по научному изучению Арктики принесут практические плоды", — сказал Иванов.
Он уточнил, что в таком случае Россия получит возможность устанавливать свои экологические нормы и правила.
Ранее первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов заявил, что в ООН определили свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике.
Газета.Ru: последние новости
Россия взволнована сообщениями о "сделке века" США по палестинскому вопросу Посол России обсудил с главой МВД Белоруссии взаимное признание виз Песков оценил слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным
Политика , Видео , Сергей Иванов , ООН , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сделка века»: У России попросили помощи42
Неприятная правда: Чайка отчитался о коррупции в ФСБ14
«Чрезвычайно опасно»: Антонов сделал заявление9
«Рушится все, что было сделано»32
Раскрыт сокровенный секрет Леонардо да Винчи
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение