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«Опосредованный диалог»: Кремль о встрече Путина с отравленным «Новичком» 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин встретился с отравившимся ядом «Новичок» британцем Чарльзом Роули опосредованно, поэтому в непосредственной встрече с ним нет необходимости. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Роули отравился нервно-паралитическим веществом летом прошлого года. По версии британских правоохранительных органов, Роули и его подруга Дон Стерджесс отравились «Новичком» из флакона, который выбросили отравители шпиона Сергея Скрипаля. Стерджесс погибла, Роули выжил.
На прошлой неделе Чарльз Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко.
«Россия ли это отравила Скрипалей, и является ли Россия той единственной страной, которая могла произвести "Новичок". Мы, естественно, дали полное разъяснение», — рассказывал дипломат.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, встретится ли Путин с Роули лично, заявил, что в этом нет необходимости, так как глава государства уже сделал это опосредованно.
«Александр Яковенко является представителем президента в Великобритании», — объяснил он, отметив при этом, что просьба Роули все же будет рассмотрена.
Комментарии19
Политика , Видео , Александр Яковенко , Сергей Скрипаль , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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