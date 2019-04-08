«Хорошо попадают в воздух»: в ГД оценили меткость новых украинских ракет

Украинские политики способны угрожать стоящим в бухте Севастополя кораблям "только в воображении". Такое мнение на своей странице в Facebook высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление советника президента Украины по вопросам армии Юрия Бирюкова об испытании нового ракетного комплекса "Нептун".

Ранее Бирюков заявил, что снаряд "Нептуна" может преодолеть около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте.

"Украина опять рапортует об успешном испытании своего чуда ракетостроения — изделия "Нептун". Но складывается впечатление, что я уже где-то видел все эти пуски: с одной установки, с другой, с разных полигонов, с разными скоростями… Не видел только одного: попадания в цель. В этом все испытания украинских военных — одинаковые", — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что, если бы украинская ракета "попадала в цель, эти кадры, наверное, были бы на всех каналах".