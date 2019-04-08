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Путин после встречи с Эрдоганом заявил о возможности новых военных поставок в Турцию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Помимо С-400, есть и другие проекты по поставке в Турцию из России продукции военного назначения, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в Москве.
Об этом сообщает РИА «Новости».
В понедельник Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле.
Ожидалось, что главы государств обсудят двусторонние отношения, в том числе контракт на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Ранее Эрдоган объяснил, почему Турция предпочла российские С-400 американским «Пэтриотам».
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Политика , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Турция
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