Путин после встречи с Эрдоганом заявил о возможности новых военных поставок в Турцию

Помимо С-400, есть и другие проекты по поставке в Турцию из России продукции военного назначения, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости». В понедельник Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле. Ожидалось, что главы государств обсудят двусторонние отношения, в том числе контракт на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Ранее Эрдоган объяснил, почему Турция предпочла российские С-400 американским «Пэтриотам».