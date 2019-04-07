Зеленский готов к переговорам с Путиным

"Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат… Должен быть формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей", — сказал Зеленский в эфире телеканала "Украина".

Он также сообщил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда", — сказал Зеленский.

Он также считает, что нужно как можно быстрее прекратить огонь в Донбассе.

"Для первого этапа — это прекращение огня на востоке. Мы не можем позволить долгий процесс, потому что каждый день мы начинаем утро (с новостей о том — ред.), сколько наших ребят погибло на востоке", — добавил кандидат.