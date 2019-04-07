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Зеленский готов к переговорам с Путиным 

Р-Спорт + ещё 7 2 часа назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат… Должен быть формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей", — сказал Зеленский в эфире телеканала "Украина".
Он также сообщил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда", — сказал Зеленский.
Он также считает, что нужно как можно быстрее прекратить огонь в Донбассе.
"Для первого этапа — это прекращение огня на востоке. Мы не можем позволить долгий процесс, потому что каждый день мы начинаем утро (с новостей о том — ред.), сколько наших ребят погибло на востоке", — добавил кандидат.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. ЦИК в воскресенье объявила окончательные результаты I тура. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
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Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Центризбирком России
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