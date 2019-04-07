Хочу встречи с Путиным: пострадавший от «Новичка» пришел к послу

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в очной беседе рассказал пострадавшему от «Новичка» британцу Чарли Роули о безосновательности обвинений России в данном преступлении, а также пообещал передать его просьбу о встрече с президентом России Владимиром Путиным . Ранее Кремль указывал, что Лондон не обращался за помощью к Москве по данному расследованию.

Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне.

Встреча прошла в субботу 6 апреля. Яковенко провел краткую экскурсию по резиденции для Роули и его брата Мэтью, вручил гостям книги в подарок и передал копии доклада «Солсбери: вопросы без ответов», подготовленного российским посольством в ответ на расследование британской стороны, передает ФАН.

«Должен сказать, что большая часть вопросов (от Роули) была построена на полном отсутствии информации со стороны британцев. В частности, они задавали вопрос о том, Россия ли отравила Скрипалей и является ли Россия той единственной страной, которая могла бы произвести «Новичок», — отметил российский дипломат.

На это глава дипмиссии ответил, что данный вид отравляющего вещества производился в ряде стран Европы, в частности — в Чехии , поэтому обвинять России в этом преступлении нельзя. Яковенко добавил, что Роули не располагает информацией не только о ходе расследования, но даже о собственном лечении. И вообще о своем отравлении британец узнал исключительно из сообщений полиции.

«Я братьям Роули прямо сказал, что у нас очень много вопросов по поводу кремирования тела [умершей в Эймсбери от «Новичка» Дон] Стерджесс. Это убирает любые улики и делает невозможным проверить результаты тех расследований, которые проводились британскими властями», — подчеркнул Яковенко.

Роули также попросил о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Яковенко сказал, что передаст соответствующий запрос, а также спросил, где бы Роули хотел встретиться с президентом. Посол также пообещал написать британцу по электронной почте после того, как сам поговорит с президентом, передает НСН.

Днем 4 марта 2018 года 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании.

По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

Позднее Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами правоохранителей Великобритании по делу Скрипалей. Союзники британцев солидарны с тем, что отравили экс-полковника и его дочь сотрудники ГРУ , а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ. Москва отрицает какую бы то ни было причастность России к данному делу.

Спустя три месяца в Эймсбери 44-летняя Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарли Роули были госпитализированы в критическом состоянии. Это произошло после отравления нервно-паралитическим агентом. Позже выяснилось, что незадолго до инцидента

Роули нашел на улице флакон парфюма, запечатанный в дорогую упаковку. Мужчина решил подарить его своей спутнице Стерджесс. Он не знал, что содержимое флакона является отравляющим веществом.

Женщину доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. По словам ее матери, Стерджесс не справился с отравлением, поскольку ее организм был ослаблен из-за алкогольной и наркотической зависимости. Роули же несколько раз лежал в больнице, однако в итоге восстановился и был выписан. После этого 20-летний Эван Хоуп — сын Стерджесс — написал письмо президенту России Путину.

«Британская полиция считает, что как минимум два человека ответственны за смерть моей матери, но, похоже, они находятся под защитой вашего государства. Я взываю к вам как к человеку — разрешите допросить этих людей. Моя мать заслуживать справедливости», — указывалось в послании.

В Кремле неоднократно сообщали о готовности содействовать в расследовании ряда отравлений на территории Великобритании. Тем не менее Лондон не направлял Москве запрос об оказании правовой помощи. Соответственно о допросе подозреваемых речи идти пока не может.