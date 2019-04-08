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Клинцевич ответил на слова Порошенко об угрозе «откатиться под Россию» 

Газета.Ru + ещё 5 31 минуту назад
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко об угрозе Украины "откатиться под имперскую Россию". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Порошенко перед вторым туром выборов занимается тем, что стало для него нормой, — политическими спекуляциями, основанными на русофобии", — считает Клинцевич.
По его словам, сила в понимании Порошенко — это готовность идти на все для достижения цели.
Он также добавил, что Порошенко, в частности, готов на "кровавые провокации".
Ранее сообщалось, что в Госдуме отреагировали на слова Порошенко об угрозе Украины "откатиться под имперскую Россию".
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Политика , Видео , Украина , Франц Клинцевич , Петр Порошенко , Госдума , Совет Федерации
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