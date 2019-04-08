Клинцевич ответил на слова Порошенко об угрозе «откатиться под Россию»

"Порошенко перед вторым туром выборов занимается тем, что стало для него нормой, — политическими спекуляциями, основанными на русофобии", — считает Клинцевич.

По его словам, сила в понимании Порошенко — это готовность идти на все для достижения цели.

Он также добавил, что Порошенко, в частности, готов на "кровавые провокации".