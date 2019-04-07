Австрия объяснила невозможность отмены санкций против РФ

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Австрия не собирается отменять санкции ЕС в отношении России 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что они были введены из-за нарушения международного права. С таким утверждением выступила в воскресенье министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
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По ее словам, санкции ЕС были введены в 2014 году, с тех пор постоянно продлевались и недавно были снова продлены на полгода единогласно партнерами по Евросоюзу.
"Мы никогда из них не выходили. Почему? Потому что мы ставим на передний план уважение международного права. Аннексия — это нарушение международного права", — сказала Кнайсль в эфире телеканала ORF-2.
ЕС начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же было объявлено об отмене саммита Россия — ЕС (был запланирован на июнь 2014 года), приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве. Затем ЕС ввел в отношении России три пакета санкций: персональные, секторальные и так называемый крымский санкционный пакет.
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Политика , Видео , Европа , Австрия
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