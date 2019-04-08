Пока вы спали: Лавров помешал американской «сделке века» 

Кураторы ответят за нацпроекты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев вступил в «конфликт» с «обычными» административными практиками правительства — позволил кураторам нацпроектов не утверждать их изменение. Такое решение, как сообщает «Коммерсант», было принято по итогам выездного совещания в правительстве «Национальные проекты — этап "реализация"». Нацпроекты курируют главным образом вице-премьеры. Им было позволено не утверждать у Медведева изменение составляющих проектов. Кроме того, главы региональных проектных офисов больше не обязаны получать визы губернаторов.
Лавров помешал американской «сделке века»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг сделку века — еще не обнародованный план США по урегулированию арабо-израильского конфликта, пишет «Коммерсант». В ходе визита в Иорданию Лавров подчеркнул, что сделка века должна быть согласована со странами региона, иначе ее заключение будет контрпродуктивным. Кроме того, российский министр назвал решения США признать Иерусалим столицей Израиля и суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами нелегитимными и дестабилизирующими.
«Уход России станет потрясением»
Выход России из Совета Европы станет потрясением для Европы, заявил Financial Times генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд. По его словам, одновременный выход России из СЕ и Великобритании из ЕС станет потрясением, какое многие не могут и вообразить. Ягланд не исключил, что Россия может покинуть организацию уже в июне, если к тому времени ей не вернут право голоса, и она не сможет отдать его одному из кандидатов на пост нового генсека СЕ. При этом нынешний глава организации подчеркнул, что ради предотвращения кризиса прикладываются дипломатические усилия.
Опубликованы секретные документы о Крымской операции
На сайте Министерства обороны России опубликованы уникальные документы о Крымской операции. Она длилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года и закончилась освобождением Крыма от войск нацистской Германии. Сегодня, в день 75-летия начала Крымской операции, Минобороны представило документы о ее ходе — освобождении советскими войсками Севастополя, Симферополя, Судака, Ялты, Керчи, обороне Аджимушкайских каменоломен. Часть опубликованных документов уникальны — до сих пор они были доступны лишь специалистам-историкам, так как находились на секретном хранении.
На ВДНХ потратят более 100 миллиардов
Реконструкция ВДНХ обойдется по меньшей мере в семь раз дороже строительства парка «Зарядье» с нуля, сообщают «Ведомости». «Зарядье» обошлось Москве в 14 миллиардов рублей, а лишь первоочередные работы по реконструкции ВДНХ обойдутся более чем в 100 миллиардов. По информации издания, часть денег в реконструкцию Выставки достижений народного хозяйства вложат инвесторы — в том числе группа компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, одна из компаний Геннадия Тимченко, а также компания «Регионы», которая принадлежит семье депутата Госдумы Зелимхана Муцоева.