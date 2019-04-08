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Российских дипломатов возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери 

РИА Новости + ещё 70 8 апреля 2019
Посольство России в Лондоне отреагировало в Twitter на статью The Mirror о встрече Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Газета разместила на обложке их фотографию с заголовком "Ваша страна убила мою девушку?"
"Цель встречи была другой, вопросы — тоже", — написали российские дипломаты.
Ранее днем посол встретился с Роули и его братом и ответил на их вопросы касаемо инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британцы интересовались, кто стоит за покушением и могла ли Россия произвести "Новичок". Яковенко подчеркнул, что "яд могла изготовить любая лаборатория в Европе. Он отметил, что вещество производили в Чехии и США.
Посол также отдал гостям диппредставительства копию доклада о событиях в Солсбери, подготовленного российской стороной.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, называемым на Западе "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Россия предлагала британской стороне провести совместное расследование инцидента, однако Лондон отвергает все инициативы Москвы и не допускает российских дипломатов к пострадавшим.
Четвертого июля 2018 года полиция Британии заявила о "серьезном инциденте" в Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Дона Стерджесс ушла из жизни в больнице Солсбери, другого человека, Чарли Роули, удалось спасти.
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Политика , Видео , В мире , Александр Яковенко , Сергей Скрипаль , ГРУ
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