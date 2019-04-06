Володин предложил дать депутатам больше полномочий

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Володин предложил рассмотреть участие Госдумы в формировании правительства 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российскую конституцию стоит дополнить положением об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.
«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации», — приводит сайт Госдумы слова Володина.
Кроме того, спикер считает целесообразным детализировать в Конституции нормы отчёта правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Госдумой.
«В развитие этих подходов целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств», — отметил Володин.
В декабре Володин предложил провести анализ эффективности работы норм Конституции при участии экспертов, учёных и судей Конституционного суда.
RT на русском: последние новости
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Политика , Видео , Вячеслав Володин , Госдума , Правительство РФ
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