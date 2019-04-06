«Тайный план Путина»: Time посвятил выпуск России

Запад опасается усиления влияния России во всемирном масштабе — об этом написал американский журнал Time, поместивший на обложку нового номера изображение президента России Владимира Путина . Он также указал, что у Путина есть «новый тайный план». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поведение США в ряде стране мира, в частности — в Венесуэле — расшатывает мировые устои.

TIME

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение президента России Владимира Путина. На изображении российский лидер опирается руками на земной шар. На поверхности Земли видны белые отметки с красными звездами.

«Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы», — гласит подзаголовок на обложке.

Двумя днями ранее глава Госдепартамента Майк Помпео пообещал, что Белый дом будет противостоять усилению влияния России на Кубе , в Венесуэле и в целом во всем Западном полушарии.

«Жаль, что прошлая администрация США позволила России распространить свое влияние на Кубе и по всему Западному полушарию. Мы очень сосредоточены на том, чтобы исправить это. Венесуэла является одним из таких мест, но мы видим [влияние России] и в других местах. Я поеду в этот регион на следующей неделе, чтобы поговорить об этой угрозе», — подчеркнул госсекретарь.

Он также сказал, что ранее обращался к Москве с призывом «уйти» из Западного полушария. Со своей стороны,

министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поведение США в ряде стран мира, в частности — в Венесуэле — расшатывает мировые устои.

«Расшатываются устои международного права и тем самым создается ситуация, которая не способствует развитию», — сказал российский дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что нынешняя политика Белого дома в отношении Венесуэлы создает для США «искушение» проводить такие эксперименты и в других странах.

За неделю до этого сообщалось, что в США задались вопросом о защищенности президентских выборов 2020 года от влияния России. Это произошло после оглашения итогов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера , который не нашел сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой на президентских выборах в 2016 году.

По данным издания Bloomberg, эксперты по безопасности и представители власти обеспокоены тем, сделало ли федеральное правительство достаточно для того, чтобы отразить якобы возможную атаку на избирательную систему США со стороны России или других иностранных государств, передает НСН.

Сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что, хотя России не удалось повлиять на исход голосования в президентских выборах 2016 года, приемы, указанные в докладе, могут быть использованы другими противниками Соединенных Штатов.

В частности, речь идет о распространении дезинформации в социальных сетях для сеяния раздора и усиления разногласий среди избирателей, а также о хакерских атаках.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера «по российскому делу» не повлиял на позицию Москвы по выстраиванию отношений с Вашингтоном. Она подчеркнула, что и до публикации этого доклада Россия была открыта к развитию отношений с США.

В 2007 году Time назвал Путина человеком года, отмечая его лидерство и стремление к стабильности в России.

«Россия занимает центральное место в нашем мире — новом рождающемся мире. Это самая большая страна на Земле; она граничит с Китаем, у нее значительное и беспокойное исламское население, у нее самый большой в мире запас оружия массового уничтожения и смертельный ядерный арсенал, это мир второй по величине производитель нефти после Саудовской Аравии, и это незаменимый игрок во всем, что происходит на Ближнем Востоке», — указывалось в комментарии издания.

Авторы также указали на одно из основополагающих значений России в будущей модели мира.

«Если Россия потерпит неудачу, все надежды на успешность XXI века отменяются. И если Россия преуспеет как национальное государство в семье наций, она во многом обязана одному человеку, Владимиру Владимировичу Путину», — резюмировалось пояснение.

«Человек года» появляется на обложке декабрьского выпуска Time. Заранее определенных критериев для присвоения этого звания нет, однако предполагается, что получивший этот титул оказал за последние 12 месяцев наиболее сильное влияние на общество во всемирном масштабе, передает ФАН.