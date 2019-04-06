Враг террористов: умер экс-глава ФСБ Николай Ковалев

Бывший директор ФСБ России, депутат Госдумы Николай Ковалев скончался после тяжелой продолжительной болезни на 70-м году жизни. Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что Ковалев внес значительный вклад в развитие антитеррористического законодательства. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов назвал Ковалева настоящим борцом.

Бывший директор ФСБ России, депутат Госдумы Николай Ковалев скончался после тяжелой продолжительной болезни на 70-м году жизни. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего парламентария и разведчика.

«Сегодня ушел из жизни наш близкий товарищ, замечательный человек — Николай Дмитриевич Ковалев. Приношу искренние соболезнования его родным, близким. Всю свою жизнь Николай Дмитриевич посвятил служению Отечеству. Его отличали принципиальность, профессионализм, ответственность за принятые решения», — указал спикер.

Он напомнил, что Ковалев на протяжении двадцати лет избирался от разных регионов страны.

«Николай Дмитриевич внес значительный вклад в развитие антитеррористического законодательства, работая в Комитете по безопасности, возглавляя Комитет по делам ветеранов. Обладая огромным опытом в сфере борьбы с международным терроризмом, он пользовался заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за ее пределами, работая на посту спецпредставителя ПА ОБСЕ по противодействию терроризму. Его заслуги отмечены многочисленным наградами. Светлая память Николаю Дмитриевичу», — подчеркнул депутат.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов принес соболезнования в связи с утратой.

«Умер Николай Дмитриевич Ковалев. Впервые он избрался в Думу в 1999 году. Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память. Соболезную родным и близким Николая Дмитриевича», — указал парламентарий на своей странице в фейсбуке.

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также высказал глубокие соболезнования в связи со смертью коллеги.

«Потрясен известием о кончине Николая Дмитриевича Ковалева. Он запомнится коллегам и друзьям как настоящий боевой генерал, прошедший Афганистан, человек большого мужества и высокой порядочности, много и плодотворно потрудившийся на благо своего Отечества. Глубоко соболезную родным и близким Николая Дмитриевича. Скорблю вместе с вами», — сказал парламентарий.

Николай Ковалев родился 6 августа 1949 года в Москве. В 1972 году окончил Московский институт электроники и математики. После учебы работал инженером в Конструкторском бюро полупроводникового машиностроения.

В 1974 году поступил на службу в КГБ — в должности младшего оперуполномоченного Первомайского районного отдела Управления Комитета СССР по Москве и Московской области.

Дважды принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В 1990 году был повышен до заместителя начальника Московского управления Федеральной службы контрразведки России. А в 1994 году стал заместитель директора ведомства. С июля 1996 года по июль 1998 года был директором ФСБ России.

С 1998 года занял должность заместителя генерального директора концерна «Научный центр» — российской компании занимающейся работой в сфере высоких технологий. В следующем году стал депутатом Госдумы от Орловской области. В Госдуме третьего созыва был заместителем председателя комитета по безопасности, председателем Комиссии по борьбе с коррупцией. В Госдуме четвертого созыва и пятого созывов возглавлял Комитет по делам ветеранов.

Затем был членом Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также председателем Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Также являлся руководителем делегации нижней палаты в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, передает НСН.

Действительный член (академик) Российской академии естественных наук. Был награжден государственными наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом «За военные заслуги», орденом Почета, а также другими орденами и медалями, в том числе зарубежных стран, передает ФАН.

Был одним из авторов Федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». В документе предполагается, в частности, возможность прекращения международного сотрудничества России с недружественными иностранными государствами, запрет на ввоз и вывоз любых товаров или сырья из стран, настроенных против России.

«Целью настоящего закона является защита интересов и безопасности РФ, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод граждан РФ от недружественных действий США и иных иностранных государств, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц», — говорится в документе.

Также Ковалев был инициатором внесения поправок в закон «О противодействии терроризму».