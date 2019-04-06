Путину понравилась картошка Лукашенко

Как рассказал Песков в интервью белорусскому телевидению, на Новый год Лукашенко передал Путину в подарок несколько мешков картофеля. Российскому президенту подарок пришелся по вкусу.

Президент России Владимир Путин высоко оценил подарок своего белорусского коллеги Александра Лукашенко . Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил Песков в интервью белорусскому телевидению, на Новый год Лукашенко передал Путину в подарок несколько мешков картофеля. Российскому президенту подарок пришелся по вкусу.

«Картошка в Беларуси очень вкусная. И, собственно, такой традиционный обмен подарками происходит регулярно», — цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря.

Вместе с тем Песков отметил, что не имеет прямого отношения к президентской кухне, однако знает о происходящем. Он добавил, что сельскохозяйственная продукция Белоруссии всегда была известна высоким качеством.

Подарок своему российскому коллеге Лукашенко передал в декабре прошлого года. Помимо четырех мешков картофеля разных сортов для различных способов готовки, президент передал специально подобранное белорусское сало.