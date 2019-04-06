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Путину понравилась картошка Лукашенко 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: пресс-служба президента России
Как рассказал Песков в интервью белорусскому телевидению, на Новый год Лукашенко передал Путину в подарок несколько мешков картофеля. Российскому президенту подарок пришелся по вкусу.
Президент России Владимир Путин высоко оценил подарок своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как отметил Песков в интервью белорусскому телевидению, на Новый год Лукашенко передал Путину в подарок несколько мешков картофеля. Российскому президенту подарок пришелся по вкусу.
«Картошка в Беларуси очень вкусная. И, собственно, такой традиционный обмен подарками происходит регулярно», — цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря.
Вместе с тем Песков отметил, что не имеет прямого отношения к президентской кухне, однако знает о происходящем. Он добавил, что сельскохозяйственная продукция Белоруссии всегда была известна высоким качеством.
Подарок своему российскому коллеге Лукашенко передал в декабре прошлого года. Помимо четырех мешков картофеля разных сортов для различных способов готовки, президент передал специально подобранное белорусское сало.
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Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости
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