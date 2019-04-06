Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Орешкин опубликовал пост в соцсетях, поблагодарив экспертов министерства и постпредства при организации в Женеве за отличную работу. Он также отметил, что победа в споре серьезно укрепит российские позиции в споре с США по пошлинам на импорт стали и алюминия.
Журналист Андрей Колесников спросил главу ведомства в комментариях, не жалко ли ему "бедных украинцев".
"Им самих себя не жалко", — ответил Орешкин. Он прикрепил к записи материал с заявлением Климкина о том, что Украина проиграла спор, потому что не были учтены советы МИД.
С 2016 года Россия ввела ограничения на транзит украинских грузов через свою территорию. Это решение стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Согласно утвержденному порядку, грузовые перевозки с Украины в Казахстан через Россию должны осуществляться только через установленные пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС. Киев осенью 2016 года подал в ВТО иск к Москве. Ранее днем стало известно, что Россия выиграла спор.