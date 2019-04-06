Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения в ВТО 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Орешкин опубликовал пост в соцсетях, поблагодарив экспертов министерства и постпредства при организации в Женеве за отличную работу. Он также отметил, что победа в споре серьезно укрепит российские позиции в споре с США по пошлинам на импорт стали и алюминия.
Журналист Андрей Колесников спросил главу ведомства в комментариях, не жалко ли ему "бедных украинцев".
"Им самих себя не жалко", — ответил Орешкин. Он прикрепил к записи материал с заявлением Климкина о том, что Украина проиграла спор, потому что не были учтены советы МИД.
С 2016 года Россия ввела ограничения на транзит украинских грузов через свою территорию. Это решение стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Согласно утвержденному порядку, грузовые перевозки с Украины в Казахстан через Россию должны осуществляться только через установленные пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС. Киев осенью 2016 года подал в ВТО иск к Москве. Ранее днем стало известно, что Россия выиграла спор.
Последние новости
Захарова "отправила" Омеляна на танке штурмовать американскую Москву Умер режиссер Георгий Данелия Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Комментарии17
Политика , Андрей Колесников , Павел Климкин , Максим Орешкин , ВТО , МИД , ЕС , Минэкономразвития , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трюдо предостерег «подобные России страны»
МО отреагировало на полет Ил-38 над Японским морем13
ВСУ обстреляли Русский Край176
Правда о Трампе нанесет «долговременный вред нации»3
В РФ оценили профессиональные возможности женщин
Видео
Порошенко сделал заявление по дебатам с Зеленским
В мире Украина
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
Минобороны впервые показало военную базу в Арктике
Армия Войска
Неизвестный открыл стрельбу около Казанского кремля
Происшествия Криминал
Опасный маневр: Меркель дала сигнал Порошенко
Украина В мире
Из Краснодара в Израиль: Задержан украинский «Доктор Смерть»
Происшествия Криминал
Брухунова выступила в роли эксперта на телешоу
Шоу-бизнес
Балтфлот высадил морской десант на побережье
Армия Войска
Что не так со сдачей анализов Порошенко и Зеленского
В мире Статьи
Порошенко встретится с Меркель
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение