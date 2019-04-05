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Источник: умер депутат Госдумы Николай Ковалев 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы, экс-директор ФСБ Николай Ковалев (избран от Орловской области) скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в нижней палате парламента.
"Николай Дмитриевич Ковалев скончался после продолжительной болезни. Скорбим вместе с его близкими", — сказал собеседник агентства.
Информацию о смерти Ковалева подтвердил вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. "Умер Николай Дмитриевич Ковалев", — написал он на своей странице в Facebook.
Политик напомнил, что впервые Ковалев избрался в Думу в 1999 году.
"Генерал армии, был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком", — подчеркнул он.
"Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память", — добавил Неверов, выразив соболезнования родным и близким Ковалева.
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Политика , Общество , Николай Ковалев , Сергей Неверов , ФСБ , Единая Россия , Госдума , Орловская Область
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