«Новый тайный план России»: TIME поместил на обложку номера Путина

Американский журнал Time посвятил обложку «новому тайному плану России ».

На обложке изображен человек, похожий на российского президента Владимира Путина . Он опирается на земной шар, на котором размещены значки с красными звездами.

«Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы», — написано на обложке.

Ранее Минюст США не нашел доказательств сговора между Россией и президентом США Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании в 2016 году.

Журналисты Time таким образом решили приписать Москве «новый тайный план».

В статье, о которой заявлено на обложке, утверждается, что Россия создает мировую сеть тиранов, имея в виду поддержку российскими официальными лицами легитимной власти в Сирии и Венесуэле.

Авторы материала называют такую поддержку вмешательством во внутренние дела государств с целью укрепления в них подконтрольных Москве режимов.