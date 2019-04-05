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«Новый тайный план России»: TIME поместил на обложку номера Путина 

Рамблер + ещё 6 44 минуты назад
Американский журнал Time посвятил обложку «новому тайному плану России».
На обложке изображен человек, похожий на российского президента Владимира Путина. Он опирается на земной шар, на котором размещены значки с красными звездами.
«Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы», — написано на обложке.
Ранее Минюст США не нашел доказательств сговора между Россией и президентом США Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании в 2016 году.
Журналисты Time таким образом решили приписать Москве «новый тайный план».
В статье, о которой заявлено на обложке, утверждается, что Россия создает мировую сеть тиранов, имея в виду поддержку российскими официальными лицами легитимной власти в Сирии и Венесуэле.
Авторы материала называют такую поддержку вмешательством во внутренние дела государств с целью укрепления в них подконтрольных Москве режимов.
Комментарии198
Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство юстиции США , Журнал Time
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