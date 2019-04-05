Путин и Эрдоган 8 апреля обсудят ситуацию в Сирии, поставки С-400 и «Турецкий поток»

"Будет обсуждаться международная проблематика, из нее я бы выделил ситуацию в Сирии, — сказал Ушаков. — Также будут обсуждаться планы США, объявленные в контексте частичного вывода из Сирии американских войск, а также другие вопросы, в том числе, регионального характера".

По словам представителя Кремля, главы государств обсудят также поставки в Турцию российских комплексов С-400.

"Следующий вопрос — это реализация весьма громкого проекта, контракта на поставку турецким вооруженным силам новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400. Президенты тоже будут обсуждать эту тему", — сказал он.

Помощник главы российского государства уточнил, что 8 апреля в Москве Путин и Эрдоган проведут полноформатные переговоры, включающие в том числе заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Переговоры начнутся с беседы в узком составе, "не исключено, что часть этой беседы будет проходить в формате тет-а-тет, это делается для обсуждения самых чувствительных вопросов".

Затем, по словам Ушакова, лидеры двух стран будут участвовать в пленарном заседании Совета сотрудничества, после чего состоится их встреча с представителями бизнеса в формате круглого стола. Помощник президента добавил, что стороны также планируют подписать ряд совместных документов, работа над которыми сейчас ведется.

В завершение деловых переговоров состоится итоговая пресс-конференция двух президентов. Вечером, 8 апреля Путин и Эрдоган примут участие в торжественном открытии перекрестного Года культуры и туризма России и Турции, которое пройдет в Большом театре.