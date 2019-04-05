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Путин и Эрдоган 8 апреля обсудят ситуацию в Сирии, поставки С-400 и «Турецкий поток» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах 8 апреля обсудят ситуацию в Сирии, в том числе, в контексте планов США о частичном выводе войск из этой страны. Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, главы государств также обсудят вопрос поставок в Турцию комплексов С-400, ход строительства газопровода "Турецкий поток" и атомной электростанции "Аккую".
"Будет обсуждаться международная проблематика, из нее я бы выделил ситуацию в Сирии, — сказал Ушаков. — Также будут обсуждаться планы США, объявленные в контексте частичного вывода из Сирии американских войск, а также другие вопросы, в том числе, регионального характера".
По словам представителя Кремля, главы государств обсудят также поставки в Турцию российских комплексов С-400.
"Следующий вопрос — это реализация весьма громкого проекта, контракта на поставку турецким вооруженным силам новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400. Президенты тоже будут обсуждать эту тему", — сказал он.
Помощник главы российского государства уточнил, что 8 апреля в Москве Путин и Эрдоган проведут полноформатные переговоры, включающие в том числе заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Переговоры начнутся с беседы в узком составе, "не исключено, что часть этой беседы будет проходить в формате тет-а-тет, это делается для обсуждения самых чувствительных вопросов".
Затем, по словам Ушакова, лидеры двух стран будут участвовать в пленарном заседании Совета сотрудничества, после чего состоится их встреча с представителями бизнеса в формате круглого стола. Помощник президента добавил, что стороны также планируют подписать ряд совместных документов, работа над которыми сейчас ведется.
В завершение деловых переговоров состоится итоговая пресс-конференция двух президентов. Вечером, 8 апреля Путин и Эрдоган примут участие в торжественном открытии перекрестного Года культуры и туризма России и Турции, которое пройдет в Большом театре.
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Комментарии
Политика , Армия , Войска , Оружие , Реджеп Эрдоган , Юрий Ушаков , Владимир Путин , АЭС Аккую , Сирия , США , Турция
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