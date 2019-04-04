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Москва выразила отказ: Россия не примет «телефонные протесты» Японии по Курилам 

Рамблер 15 минут назад
Фото: ТАСС
Москва отказалась принимать телефонные звонки представителей посольства Японии в Москве в качестве «дипломатических протестов». Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, размещенном на сайте ведомства.
«Отмечаем продолжающиеся попытки японской стороны представлять в медиа-пространстве телефонные звонки дипломатов среднего звена своего посольства в Москве как «дипломатические протесты» по поводу различных мероприятий, проводимых в нашей стране на южных Курильских островах», — говорится в сообщении.
В МИД отметили, что «телефонные протесты» противоречат общепринятым формам дипломатического общения, поэтому ведомство отказывается в дальнейшем их принимать.
Комментарий МИД РФ последовал за очередным протестом японской стороны из-за проведения Россией учебных стрельб на территории Курильских островов. Дипломаты отметили, что Москва заблаговременно уведомила Токио о проведении учений в соответствии с действующими международными процедурами.
Напомним, на часть островов Курильской гряды претендует Япония. Территориальный спор длится с момента окончания Второй мировой войны, после которой мирный договор между Японией и СССР так и не был подписан.
В ноябре 2018 года Абэ и Путин договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе совместной декларации 1956 года.
Комментарии8
Политика , Азия , МИД , Москва , Япония
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