Москва выразила отказ: Россия не примет «телефонные протесты» Японии по Курилам

Москва отказалась принимать телефонные звонки представителей посольства Японии в Москве в качестве «дипломатических протестов». Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России , размещенном на сайте ведомства.

«Отмечаем продолжающиеся попытки японской стороны представлять в медиа-пространстве телефонные звонки дипломатов среднего звена своего посольства в Москве как «дипломатические протесты» по поводу различных мероприятий, проводимых в нашей стране на южных Курильских островах», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что «телефонные протесты» противоречат общепринятым формам дипломатического общения, поэтому ведомство отказывается в дальнейшем их принимать.

Комментарий МИД РФ последовал за очередным протестом японской стороны из-за проведения Россией учебных стрельб на территории Курильских островов. Дипломаты отметили, что Москва заблаговременно уведомила Токио о проведении учений в соответствии с действующими международными процедурами.

Напомним, на часть островов Курильской гряды претендует Япония. Территориальный спор длится с момента окончания Второй мировой войны, после которой мирный договор между Японией и СССР так и не был подписан.

В ноябре 2018 года Абэ и Путин договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе совместной декларации 1956 года.