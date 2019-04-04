«Пропагандистская раскрутка»: Захарова подвергла критике японские школьные учебники

Захарова назвала такую формулировку «абсурдной».

«Мы рассматриваем это как еще один шаг официального Токио, нацеленный на пропагандистскую раскрутку своей известной позиции по проблеме мирного договора, прямо противоречащей общепринятой оценке итогов Второй мировой войны», — приводит слова Захаровой ТАСС.

По словам дипломата, подобные действия японских властей противоречат «задаче по наращиванию взаимного доверия» Японии и России и вызывают сожаление.

Захарова также отметила, что у подрастающего поколения японцев формируется «искаженное представление об исторических и политических реалиях».

Напомним, что южные острова Курильского архипелага — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи — оспариваются Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо и называет Северными территориями.