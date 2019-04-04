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МИД России: киевский режим вычеркнул Донбасс из состава Украины 

РИА Новости + ещё 2 46 минут назад
Киевский режим вычеркнул жителей Донбасса из состава Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прошедший первый тур выборов президента Украины.
«Донбасс. Ведь там голосование не проходит. Этих людей киевский режим вычеркнул из состава Украины, и это исторический факт. И мне кажется, что ответственность за это решение должны, конечно, нести в Киеве и понимать всю серьёзность последствий», — сказала она в ходе брифинга.
Она напомнила, что ранее были неоднократно слышны «критические оценки в адрес России» о её «вмешательстве», в том числе в электоральный процесс.
«Простите, а кто-нибудь задумался в Киеве о том, что серьёзнейшее решение о будущем страны люди, которые находятся в Донбассе, принять не могут и о том, насколько эти люди смогут ответить на вопрос относительно легитимности того, что сейчас проходит на Украине», — добавила дипломат.
Захарова отметила, что эта тема из повестки дня выпала при освещении ситуации на Украине.
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Политика , В мире , Украина , Мария Захарова , МИД
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