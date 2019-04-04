The Jerusalem Post: между Крымом и Кипром намечается «дипломатическая магистраль»

израильской The Jerusalem Post, заметны и на других направлениях. Кто-то может сказать, что Россия, видимо, взломала "турецкий код": Попытки России склонить на свою сторону Турцию нельзя ограничивать лишь региональными усилиями в Крыму . Дипломатические успехи, отмечает автор, заметны и на других направлениях. Кто-то может сказать, что Россия, видимо, взломала "турецкий код": Москва пытается привлечь Анкару к созданию договоров по ряду важных вопросов, где любой шаг в одной сфере будет иметь последствия в других.

Более четырех лет назад Россия в одностороннем порядке распространила свой суверенитет на Крымский полуостров. С тех пор Украина пытается помешать российскому присутствию в Крыму, лоббируя в европейских столицах более жесткие санкции в отношении Москвы. Предпосылок для снятия крымских санкций в ближайшем будущем немного. Многочисленные голосования в Генеральной Ассамблее ООН показывают, что международное сообщество в основном негативно смотрит на присутствие России в Крыму. В то же время это демонстрирует, что дипломатические усилия Москвы, направленные на легализацию ее действий, не смогли изменить международный климат.

Тем временем Турция занимает довольно четкую позицию по этому вопросу. Из-за многочисленной крымско-татарской диаспоры позиция Турции воспринимается европейцами как индикатор положения дел на полуострове. Турецкие представители власти, несмотря на недавнее тесное взаимодействие по Сирии или энергетическим проектам, открыто квалифицируют присутствие России в Крыму как оккупацию. Более того, турецкое правительство обещает продолжить борьбу за права крымских татар.

Тем не менее, Турция, при всей ее критике в адрес России, не присоединилась к европейским санкциям после включения Крыма в состав России по результатам референдума в марте 2014 года. Анкара успешно позиционирует себя как подходящего посредника между Россией и Украиной. Это подтверждает случай с освобождением двух крымско-татарских активистов. В ноябре 2017 года Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза отпустили из российской тюрьмы.

Российский МИД уже понял, что любые усилия по трансляции информации о происходящем в Крыму на международной арене требуют тесного сотрудничества с Турцией. Этим объясняется повышенное желание российских официальных лиц угодить крымско-татарским сообществам, проживающим в Турции, которые могли бы поддержать российскую позицию по этому вопросу.

Другое направление связано с более тесными контактами с националистическими экспертно-аналитическими центрами. Такой диалог может создать позитивную повестку и позволить России включить в обсуждение озабоченность националистов по поводу статуса крымских татар. Наконец, Москва может привлекать в Крым больше турецких инвестиций, предоставляя турецкому бизнесу особые права. Не стоит забывать, что именно турецкий бизнесмен, проживающий в России, инициировал ряд примирительных шагов, которые в итоге привели к восстановлению диалога между Анкарой и Москвой после кризиса, разгоревшегося после крушения российского самолета. Конечно, попытки склонить на свою сторону Турцию нельзя ограничивать лишь региональными усилиями в Крыму. Дипломатические успехи заметны и на других направлениях. Кто-то может сказать, что Россия, видимо, взломала "турецкий код": Москва пытается привлечь Анкару к созданию договоров по ряду важных вопросов, где любой шаг в одной сфере будет иметь последствия в других.

Для российского досье по Крыму это будет значить, что Турция останется предсказуемой, а ее поведение — более сдержанным. В контексте сотрудничества между Анкарой и Москвой в Сирии можно привести два хороших примера, иллюстрирующих, как ряд договоров оказывает сдерживающий эффект на Турцию. Россия добилась от Турции ряда договоренностей и пошла на серьезные уступки. Теперь если Турция решит открыто угрожать российским интересам в Сирии, она может столкнуться с эскалацией на нескольких фронтах в Идлибе, осложнением курдского вопроса и антитурецкими настроениями в арабском мире.

Таким же образом Россия может попытаться разыграть кипрскую карту, чтобы принудить Турцию к уступкам по Крыму. Россия наблюдает за тем, как региональные державы изолируют Турцию в вопросе использования газа в нарушение ее собственного суверенитета и прав турецко-кипрского сообщества.

Недовольство российского МИД в связи с попытками США создать еще одну военную базу на Кипре — серьезный сигнал поддержки турецким националистам среди политической и военной элиты. Российские власти проводят параллели между Кипром и Крымом, пытаясь тем самым переманить Турцию в свой лагерь и обратить ее в союзники поневоле, говоря на языке, понятном любому турку.

Наконец, призыв российских дипломатов ко всем вовлеченным сторонам осуществлять добычу газа в восточном Средиземноморье говорит о том, что Москва будет все активнее участвовать в региональных делах. Расширение российского военного присутствия в Сирии добавит еще одну сферу взаимодействия между Москвой и Анкарой, которая испытывает проблемы с дипломатической защитой своих прав на газовые проекты.